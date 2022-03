Una “nuova” scuola a Ischia. Posata la prima pietra per il nuovo “Rodari”

Gaetano Di Meglio | Mattinata da grandi occasioni a Ischia. Ieri mattina, presso il vecchio macello di Ischia si è tenuta la cerimonia per la posa della prima pietra e per la benedizione della costruzione del nuovo plesso Rodari.

Il plesso che risponde alle esigenze di una gran parte del comune di Ischia è destinatario di un finanziamento regionale di quasi 3 milioni di euro che prevede la demolizione e la ricostruzione dell’intero edificio.

Un progetto, appunto, che garantirà agli studenti del Circolo “Ischia 2” una scuola sicura, flessibile e al passo con i tempi.

– foto franco trani –

Il primo lotto prevede anche la realizzazione di un’area verde, la piantumazione di nuovi alberi e di un nuovo parcheggio. Il secondo lotto, candidato ai fondi PNRR, prevede la realizzazione di una palestra.

“Grazie a questo finanziamento avremo la prima nuova scuola dopo oltre 40 anni. Quella di oggi (ieri, ndr) – ha detto il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino – è stata una mattinata storica per nostra comunità! Grazie agli amici dell’Amministrazione, all’ufficio tecnico, al direttore dei lavori, grazie alla ditta e un ringraziamento particolare a don Giuseppe Nicolella, alla Dirigente Rossetti e ai bambini presenti. Dopo la benedizione del parroco Nicolella, abbiamo gettato la prima colata di cemento per le fondamenta di quella che sarà la nuova scuola Rodari. Da 40 anni sul nostro territorio non si dava vita ad un nuovo plesso scolastico che, in circa un anno, contiamo di avere. Una scuola più sicura, più moderna e più confortevole, una scuola più bella a costo zero per la comunità grazie al lavoro incessante dell’Amministrazione e del nostro ufficio tecnico!”

Polifunzionale, si prepara la seconda vendita alla Città Metropolitana

Il Comune d’Ischia venderà alla Città Metropolitana una ulteriore porzione del Centro Polifunzionale per adibirla ad istituto scolastico, dopo quella già venduta nel 2012. Ma prima dovrà farsi carico della certificazione notarile della visura ipocatastale.

Nella determina del rup, l’ing. Gaetano Grasso, viene sintetizzata la vicenda del Polifunzionale, la cui proprietà da parte del Comune delle aree su cui era stato costruito aveva richiesto un lungo iter giudiziario con sentenze di primo, secondo e terzo grado. E così nel 2012 c’era stata la prima vendita di una porzione immobiliare alla Città Metropolitana nella parte di via Delle Ginestre (identificata con particella 3041, sub. 1) e dove ha sede il Liceo.

Ebbene, già lo scorso anno la Città Metropolitana aveva richiesto l’acquisto anche della “particella 3041, sub. 2” sulla via Morgioni, «da adibire ad uso scolastico per soddisfare le esigenze degli istituti di istruzione secondaria superiore del Comune di Ischia». Esigenze molto sentite.

Il Comune si è dichiarato disponibile, ma prima di procedere alla stipula della compravendita, è appunto necessario richiedere una certificazione notarile di visura ipocatastale. Grasso ha dunque contattato per le vie brevi il notaio Fortunata Mattera con studio a Barano. Il prezzo offerto, di 392 euro Iva compresa, è stato ritenuto congruo e dunque si è proceduto all’affidamento.