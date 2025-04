Una notte al Liceo Buchner di Ischia

Un’esperienza immersiva e coinvolgente ha trasformato il Liceo “Giorgio Buchner” in un vero e proprio viaggio dantesco, in occasione del Dantedì 2025. L’evento, intitolato “E canterò di quel secondo regno”, ha preso ispirazione diretta da un celebre verso dell’incipit del Purgatorio, seconda cantica della Divina Commedia, al centro di questa edizione. Dopo il successo dell’edizione precedente, incentrata sull’Inferno, quest’anno i corridoi e le aule del liceo si sono animati con scene, installazioni, letture e performance che hanno dato vita ai celebri canti purgatoriali, accompagnando i visitatori in un percorso articolato e suggestivo.

Il pubblico ha potuto ammirare le opere artistiche realizzate dalle classi del Liceo Artistico, che hanno raffigurato scene iconiche della Commedia, immergendosi in una vera e propria galleria visiva tra le mura scolastiche. Le performance teatrali e musicali hanno catturato l’attenzione e l’emozione dei presenti: in particolare, l’interpretazione de “L’invettiva all’Italia e a Firenze”, accompagnata da musica dal vivo, ha rappresentato un momento di grande intensità. Non sono mancate le lecturae Dantis, curate con passione e competenza dai docenti, che hanno guidato i partecipanti nella comprensione e nella riflessione su alcuni dei passi più significativi dell’opera.

A coronare il percorso, la rappresentazione teatrale “E le stelle”, ispirata all’ultima visione della Vergine e alla conclusione della Commedia, ha visto protagonisti studenti ed ex alunni del liceo in una performance toccante e poetica. Ogni piano dell’edificio scolastico è stato tematizzato: l’Inferno al piano rialzato con scene tratte dai canti dei lussuriosi, degli iracondi e dei consiglieri fraudolenti; il Purgatorio al primo piano, con una narrazione guidata che ha attraversato spiagge, balzi, principi negligenti e il Paradiso terrestre; e infine il Paradiso, all’ultimo piano, con una rappresentazione teatrale luminosa e corale.

Grande entusiasmo da parte dei visitatori, tra cui genitori, studenti, cittadini ed enti locali, che hanno apprezzato la capacità dei giovani di trasformare la letteratura in esperienza viva, condivisa e profondamente attuale.

Il coordinamento artistico e organizzativo della manifestazione ha visto il contributo fondamentale del prof. Gianluigi Caruso, che ha curato il percorso guidato con le lecturae dei passi scelti dal Purgatorio, e della prof.ssa Giusy Parolisi, responsabile delle interviste sceniche ispirate alla cantica infernale.

La Dirigente scolastica Assunta Barbieri ha garantito la direzione generale dell’evento, promuovendo un’idea di scuola viva e aperta al territorio, capace di fare della cultura un’esperienza collettiva e attuale. L’allestimento delle installazioni artistiche è stato curato dalle docenti del Liceo Artistico, in particolare dalla prof.ssa O. Siciliano, mentre la messa in scena delle performance teatrali e musicali ha coinvolto numerosi docenti e studenti in un lavoro sinergico e corale che ha valorizzato le competenze espressive e interpretative degli alunni.

Il Liceo “Buchner” si conferma così una scuola d’eccellenza, capace di coniugare tradizione e innovazione, cultura e creatività, in un tributo al Sommo Poeta che continua ad affascinare e ispirare le nuove generazioni.