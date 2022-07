Una montagna di detriti per l’isola più bella del mondo. Quella che Paolo Ferrandino non vede

Gianni Vuoso | La montagna di detriti che si nota nella foto, è sotto gli occhi di tutti, in cima al parcheggio della Siena. Una scena che certamente contrasta con l’immagine di un’isola che è la più bella del mondo! Una scena che però, non scalfisce né il neo sindaco d’Ischia, né suggerisce a chi di dovere, di intervenire per obbligare la Società Miramare, ad eliminare questo sconcio.

Possibile che nessuno abbia visto nulla? Possibile che nessuno abbia voglia di vedere?

Possibile che non un carabiniere, un poliziotto, un finanziere, un vigile urbano, un uomo della capitaneria, un amministratore si sia accorto di nulla? C’è bisogno a tutti i costi, di una denunzia specifica?

Sappiamo bene che per leggere gli atti relativi al costruendo parcheggio, atti pubblici che un cittadino dovrebbe avere a disposizione nel rispetto della legge, dodici persone, assistite gratuitamente e con estrema competenza dall’avv. Bruno Molinaro, sono stati costretti a sfidare l’arroganza della Società costruttrice, del suo tecnico e degli amministratori del Comune d’Ischia per avere il rispetto di un diritto, quale quello della trasparenza.

Sappiamo bene quindi, che anche in questo caso, l’arroganza del potere cerca di prevalere perché, specialmente in questa occasione, in mancanza di ogni parvenza di opposizione, diventa spontaneo per qualcuno sostenere che “l’ètat c’est moi”, ma sarebbe assurdo continuare a far finta di niente.

La situazione sta bene al sindaco? Sta bene all’assessore Paolo Ferrandino?

Tutti soddisfatti di quest’opera per la quale, il prossimo novembre, bisognerà spegnere le dieci candeline? Non è esagerato essere giunti a tanto? E non è esagerato, signor sindaco, continuare a nascondere, a tacere, a ripetere che si tratta del lavoro di un privato?

Nell’isola più bella del mondo, prima che si apra la torta con le dieci candeline, ci auguriamo che almeno si rimuova quello schifo che cittadini e turisti sono costretti ad avere dinanzi ogni giorno.