Una moneta da 5 euro dedicata alla Nutella

ROMA (ITALPRESS) – Nel 75mo anniversario dalla fondazione della Ferrero e del World Nutella Day – che si celebra il 5 febbraio di ogni anno – il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso una moneta d’argento, coniata dalla Zecca e dedicata alla crema al cacao e alle nocciole più famosa del mondo. La moneta fa parte della Serie “Eccellenze italiane” e ha un valore nominale di 5 euro.

Al museo della Zecca la moneta è stata depositata nella sua teca, in occasione di una cerimonia. Ha una tiratura di 10mila pezzi per la versione verde, bianca e rossa per un prezzo di 45 euro, mentre il trittico ha una tiratura di 5 mila pezzi, e costa 125 euro.

Nel 2014, in occasione del suo cinquantenario, il barattolo di Nutella era stato rappresentato anche su un francobollo.

“Le monete della Repubblica Italiana, come sempre è stato nella storia, sono una testimonianza, un fissare un momento e un racconto”, ha spiegato Matteo Taglienti, responsabile commerciale numismatica del Poligrafico e Zecca dello Stato. “Ancora oggi quindi è importante celebrare le eccellenze dell’Italia attraverso una moneta che vuole essere un ricordo e un tramandare una tradizione culturale al Paese e agli italiani. Questa iniziativa iniziata nel 2019 con la Vespa della Piaggio, continuata nel 2020 con la Lettera dell’Olivetti e oggi con Nutella, è un elemento di orgoglio anche per noi”.

“La Commissione permanente tecnico-artistica, in cui sono rappresentati membri e personaggi delle più alte istituzioni del mondo dell’arte, della cultura e della storia, ha ritenuto un’opportunità iniziare una serie per celebrare il Made in Italy e le imprese italiane che operano a livello mondiale e che cercano in qualche modo di coinvolgere i Paesi emergenti”, ha spiegato Enrico Purilli, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

(ITALPRESS).