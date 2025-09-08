“Una lunga storia di mare”: il film su Agostino Lauro è il miglior documentario al Ponza Film Festival

La produzione di Alilauro, diretta dal regista Giuseppe Jepis Rivello, racconta la straordinaria vita del fondatore attraverso le voci di chi l’ha conosciuto

Visionario, determinato, a tratti geniale, Agostino Lauro – fondatore di Alilauro – è il protagonista del docufilm “Una lunga storia di mare”, diretto dal regista cilentano Giuseppe Jepis Rivello e premiato come “best documentary” al Ponza Film Festival, appuntamento culturale dedicato alla valorizzazione del cinema nazionale e internazionale, ospitato nello scenario unico dell’isola di Ponza.

Un nuovo, straordinario riconoscimento per un film già particolarmente apprezzato in occasione della sua proiezione, fuori concorso, nell’ambito della ventitreesima edizione dell’Ischia Film Festival, la rassegna diretta da Michelangelo Messina che esalta il rapporto tra cinematografia e location.

“Sono orgoglioso per l’apprezzamento diffuso per un docufilm che ripercorre, con uno stile emozionale, una storia che ha segnato la storia del mare e dell’imprenditoria italiana”, sottolinea Giuseppe Jepis Rivello, che ha dialogato con politici, imprenditori, amici e familiari di Agostino Lauro, mescolando il fascino dell’aneddotica (Agostino fu ribattezzato Cristoforo Colombo perché portò, salpando il 5 dicembre 1947, la “Buona Speranza” da New York a Napoli, attraversando gli oceani e approdando a destinazione, non senza difficoltà, il 18 febbraio 1948) con le innegabili innovazioni di cui si è fatto portatore, figlie di una visione strategica importante che ha avvicinato la “sua” isola d’Ischia alla terraferma.

“Il suo resta un riferimento fondamentale e imprescindibile per l’universo valoriale che ancora oggi orienta il Gruppo Lauro”, sottolinea il presidente della holding Salvatore Lauro.