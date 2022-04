Una lisca e un garage come simboli capitali (per Procida)

Gaetano Di Meglio | Sarò onesto e sincero, libero e schietto. E, per questo, antipatico a molti. Ho già detto la mia sulle cose che non andavano a Procida Capitale. Per fortuna, grazie all’archivio il tempo si dimostra galantuomo. Ieri ho vissuto la cerimonia di inaugurazione di Procida Capitale della Cultura da casa. Come molti. Mi sarebbe piaciuto essere a Procida? Forse si, ma dopo averla vissuta come la maggior parte dei grandi eventi che siamo chiamati a vivere (guerre, pandemia, finalissime e tanto altro) credo di essermi perso nulla.

L’unica cosa che mi avrebbe attratto e che avrei voluto vivere è stata la “Parata”. Quella sono onesto. Le tre bambole giganti, il Pulcinella volante e le altre attrazioni hanno creato un vero spettacolo.

Come ho scritto nelle settimane scorse, però, il programma di Procida Capitale e la sua “grande giornata” è di un low profile imbarazzante da raccontare e da descrivere.

Se ci pensate e guardate bene, senza il prosciutto riitano sugli occhi, anche lo show della Corricella illuminata con i laser (evento visto e rivisto) è stato “bruciato”, penso, dalle prove del giorno prima.

Quella scritta “Procida22” proiettata sulle case famose di Procida (impattante, certo!) non ha prodotto nessuno effetto wow. Se ci pensate, ieri a Procida, non c’è stata un’immagine di valore iconografico. O meglio, ce ne sono state alcune.

Un anno e mezzo per giocare con milioni di euro, con incarichi da centinaia di migliaia euro, con fatture pagate e lo staff “Capitale” (quello che con stile ha criticato il consigliere Primario) non è riuscito ad andare oltre una lisca e un garage di un traghetto Caremar.

Beh, altro che cultura. Qui siamo ben oltre la farsa.

Viviamo nel 2022, i nostri figli imparano prima a fare swipe che a dire mamma, e Procida Capitale della Cultura si è presentata al mondo con un pianoforte che si alza grazie ad un circuito elettrico coperto dalla coda di un abito all’interno del garage del traghetto Caremar. Al chiuso! Sullo sfondo nero!

Assurdo.

Era meglio un’Agata che avrebbe regalato agli stessi astanti la capienza era uguale) davvero lo scenario di un Pianoforte sospeso sul Mare!

Ma davvero dovremmo fare “ohoho” per uno spettacolo chiuso in un garage? Siamo oltre la farsa.

Questa malsana idea di nascondere il “Pianoforte” a chi è venuta? Qualcuno che doveva dire grazie alla Caremar per qualcosa? Se proprio Procida ha bisogno di qualcosa dalla Caremar non è di due corse speciali o della sponsorizzazione, bensì di corse dirette e collegamenti efficienti. Magari promettendoli dopo la fine dei contributi regionali che arriverà a breve. Ma oggi restiamo sulla festa di domenica.

A chi è venuta la malsana idea di nascondersi in quel garage? Quale medico aveva prescritto a Procida di iniziare i suoi festeggiamenti a Porta di Massa? E di organizzare uno show nel posto più brutto e tetro di sempre? Se qualcuno aveva la missione di nascondere Procida agli occhi del mondo, invece di mostrarla, beh, missione compiuta.

La prima immagine di Procida Capitale è stata il tetro garage del Fauno.

L’altra immagine, ovvero l’altro evento che doveva regalare immagini ed emozioni è stato lo spettacolo di Moby Dick a Marina Grande. Sicuramente d’impatto, sicuramente bello, sicuramente teatrale. L’ho seguito dalla buona diretta web (come la maggior parte delle cose importanti della nostra vita) e il dramma e la tragedia sono stati chiari e limpidi. Meno chiaro e limpido il messaggio che resta di una enorme lisca di pesce appesa. Sicuramente adatta al contesto e perfettamente calata nello spettacolo, ma adatto all’inaugurazione di Procida Capitale? Anche lì, una enorme lisca di pesce che si staglia sul nulla.

E l’occhio guarda e non vede nulla. Ma solo una lisca.

Così, alla prossima replica dello spettacolo ci sarà una foto uguale, che parlerà di Moby Dick. E non importa che sia Procida. Ovvero, potranno usare le stesse foto, i nostro “grande staff Capitale”, l’ha inserito su uno sfondo bianco.

Ma in un anno e mezzo di lavoro, pagato a peso d’oro, tra l’altro, nessuno ha pensato che questo giorno avrebbe meritato un impatto di bellezza e di riconoscibilità? Un impegno a trovare Procida in ogni occasione?

Lo sforzo di nascondere la bellezza di Procida per sacrificarla sull’altare della cultura lo posso anche comprendere, ma ridurre il tutto ad un garage e ad una enorme lisca di pesce sospesa nel vuoto è un po’ troppo.

Un anno e mezzo di lavoro pagato a peso d’oro, per uno spettacolo teatrale, una buona compagnia di artisti di strada (meravigliose le 3 grandi bambole!) e un’artista performer (già visto uno molto simile) è troppo poco per l’importanza dell’evento.

Non stiamo qui a fare paragoni e pagelle, però, la giornata di ieri è stata solo la conferma di quello che abbiamo scritto il giorno della conferenza stampa. Pensate che non c’è neanche una foto di Ambrosino e Riitano insieme. Non c’è una foto di Mattarella che possa dire è Procida, non c’è un’immagine chiara, vera e iconica di Procida Capitale della Cultura.

Non c’è perché Riitano e Ambrosino (o almeno la giunta di Ambrosino) hanno litigato fino all’ultimo giorno. E ognuno ha cercato il suo proprio riflettore e il suo piccolo palcoscenico. In tutte le dichiarazioni, manco a farlo apposta, nessuno ha citato l’altro.

Siamo partiti da una sparata di pose con un logo in polistirolo dove tutti facevano gara a fotografarsi vicino e siamo arrivati a totem in ferro e pvc dove ognuno ha fatto la sua singola apparizione.

Senza prosciutto sugli occhi si vede solo il pesce (di tantissimi soldi pubblici) spolpato per bene (dallo staff e da quelli che il sistema ha pescato) e lasciato al paese nella forma che, di solito, si butta: la spina!

La lettura del programma e quello che verrà, non a caso, non raccontano nulla di buono. Nessun nome di richiamo, nessun nome di bellezza, nessun grande evento.

Un po’ di minestrina culturale con attività di cabotaggio relativo.