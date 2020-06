Una finta ripartenza. Francesco Pezzullo, presidente di Confesercenti, analizza la crisi e le possibili soluzioni

Ugo De Rosa | La fase della ripartenza dopo il lockdown porta con sé incognite e timori. Problemi avvertiti in tutta Italia e anzi nel mondo, ma che sicuramente a Ischia, come in tutte le località turistiche, sono ancora più gravi.

A tracciare un quadro realistico della situazione attuale è Francesco Pezzullo, presidente di Confesercenti Isola d’Ischia. E lo fa come sempre senza peli sulla lingua, senza nascondersi e nascondere una realtà drammatica: «E’ passata la tempesta sanitaria, inizia quella economica e sociale», esordisce.

Quindi passa ad elencare le criticità e le promesse non mantenute dai politici, governo in primis: «La crisi che sta appena iniziando preoccupa un po’ tutti. Sta passando il mese di giugno e le prenotazioni sono ancora poche. Forse è il momento di chiedersi che fine hanno fatto i famosi aiuti che il governo ha sbandierato nei vari decreti Cura Italia, liquidità e ripartenza: i 25mila euro o più precisamente il 25% dell’ultima dichiarazione dei redditi. Questi soldi non vengono erogati, come pure la cassa integrazione».

Se tutte le economie soffrono, è chiaro che quelle turistiche sono messe peggio di tutte. E con le attività ricettive, l’intero mercato dell’indotto, dalla ristorazione al commercio: «In questo momento sull’isola non c’è mercato, un’azienda senza incassi non può sostenere i costi fissi, i fitti accumulati non pagati, le tasse e gli impegni di pagamento da onorare. E’ una ghigliottina che quest’inverno taglierà la testa a tante famiglie».

Niente guadagni e niente aiuti, ma comunque tasse e altri costi fissi da pagare. A fronte di una stagione estiva che non promette nulla di buono. Tanto da far dire a Pezzullo che «è una finta ripartenza».

Il presidente di Confesercenti delinea dunque le possibili strategie per affrontare la crisi e rimediare agli errori del recente passato ad iniziare dalla “ferita di febbraio”: «Bisogna fare qualcosa per destagionalizzare l’economia turistica. Tutti gli operatori del tessuto turistico e gli amministratori, uniti, devono fare uno sforzo di emergenza. I Comuni devono incentivare le attività che resteranno aperte fino a Natale, creare un messaggio forte di informazione territoriale. Dopo i vari proclami contro i turisti del Nord Italia, c’è forte preoccupazione che possano scegliere altre località turistiche».

Purtroppo c’è il fondato sospetto che i nostri sindaci, tanto bravi a creare danni, siano incapaci di adottare iniziative e strategie vincenti, anche perché troppo spesso impegnati in ragionamenti politici utilitaristici quando non elettoralistici… E intanto l’isola si avvia a sprofondare in una crisi da cui non si sa se, come e quando si potrà uscire.