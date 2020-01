“L’amore ci fa pazienti. Tante volte perdiamo la pazienza. Anche io. Chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”. Cosi’ Papa Francesco, stamattina, si e’ pubblicamente scusato per la vicenda che lo ha visto ieri protagonista in piazza San Pietro, quando una donna lo ha strattonato mentre salutava i fedeli. Un gesto che ha visibilmente infastidito il Pontefice che ha colpito a una mano la protagonista del fatto, allontanandosi subito dopo.

(ITALPRESS).