Giovanni Sasso | Nel pomeriggio occhi puntati sul “Mazzella”, teatro del big-match del girone B di Promozione tra Ischia e Pianura, senza dimenticare che in mattinata, al “Calise”, Real Forio e Barano si sfidano in un derby non ancora dal sapore drammatico, ma poco ci manca. In due parole, una… “Domenica bestiale”, come cantava Fabio Concato nell’82. Siamo in clima “festivaliero” e ci sia consentita la deviazione in chiave canora. Una domenica che sicuramente sarà ricordata per le tre squadre isolane. Chi ha assoluto, anzi disperato bisogno di punti è il Real Forio, che altrimenti vedrebbe sempre più avvicinarsi lo spettro della retrocessione diretta. Anche se, rispetto al campionato di Promozione, ci sono due partite in più da giocare. Quindi tutt’altro che ultima spiaggia per i biancoverdi di De Siano, chiamati a invertire la rotta e sfruttare gli scontri diretti; allungare la striscia negativa sarebbe un gran bel grattacapo, inciderebbe parecchio sul morale. Il Barano può giocare per due risultati su tre: il ruolino di marcia dei bianconeri conduce dritto alla disputa del play-out, ma sarebbe folle non fare un pensierino a giocare l’eventuale spareggio in una posizione di favore vista la posizione delle concorrenti e le tante partite (undici) ancora da disputare. All’andata non ci fu partita. Ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti…

E veniamo alla supersfida del “Mazzella”. Dopo la gara d’andata e sulla scorta dei risultati del primo scorcio di campionato, titolammo “Ischia, la strada è in…Pianura”. I gialloblù sono stati bravi a recuperare cinque dei sei punti di svantaggio dalla capolista, perché tale era il distacco dopo le prime sei giornate, causa il ritmo infernale imposto dalla truppa di Sarnataro. Che nel frattempo ha effettuato intelligenti (e anche remunerative) operazioni di mercato che hanno consentito al Pianura di avere maggiore solidità ma anche qualità e centrocampo e in attacco, visto che la difesa non aveva bisogno di stravolgimenti. L’Ischia, anche grazie al filotto di dieci risultati utili consecutivi, è stata anche davanti al Pianura. A suon di vittorie, un po’ alla volta hanno scavato quel divario che ad oggi le condurrebbe in Eccellenza. Di fronte due squadre diverse, con poche caratteristiche in comune. Tuttavia, entrambe hanno poco o nulla a che fare con la Promozione. Cominciando dagli allenatori, i migliori del girone soprattutto dopo l’uscita di scena di Ulivi, il quale in settimana ha salutato l’Ercolano, l’unica squadra che ha il potenziale tecnico per evitare che i play-off non abbiano luogo. Da un breve sondaggio telefonico fatto fra alcuni addetti ai lavori, il pronostico che emerge è un risultato di parità. Crediamo che nessuna delle due giocherà per il segno “X”: sia l’Ischia che il Pianura sono “mentalizzate” per giocarsela. Il campo, poi, come sempre dirà la sua. L’Ischia vuole vincere per mettersi in tasca mezza promozione, per dimostrare che è la indiscussa regina del raggruppamento, nonostante diversi uomini non siano al meglio della condizione dopo una settimana difficile tra influenza e infortuni. L’Ischia vuole vincere per regalare una grande gioia al proprio pubblico che di sicuro sarà più numeroso e caloroso del solito. Il Napoli in contemporanea terrà lontani tanti sportivi, ma chi ha il sangue gialloblù nelle vene, non avrà il minimo dubbio…

Per gli appassionati di calcio, la giornata particolarmente intensa si concluderà col derby di San Siro. Pessimismo a tutto tondo sulla sponda rossonera, entusiasmo alle stelle e tre punti a portata di mano per i “bauscia”. Ma il calcio è bello perché imprevedibile… Solo in tarda serata si saprà se quella di domani sarà stata veramente una “Domenica bestiale” in termini di gioie o dolori, di soddisfazione o rammarico. Buon calcio a tutti, ma soprattutto un grande, anzi grandissimo FORZA ISCHIA!