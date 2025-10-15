Una delle vergogne della Mandra: il muro dei Villari e di una giunta inefficiente

Una delle vergogne della Mandra è la condizione in cui si presenta il muro di cinta della proprietà Villari in via Pontano. E’ in queste condizioni di abbandono per l’incuria dei privati ma anche per il disinteresse che questa amministrazione mostra nei confronti di tutto ciò che dovrebbe conferire al territorio elementi di qualità. Visto che da poco il sindaco d’Ischia ha attribuito all’ing. Francesco Fermo l’incarico gratuito di curare il paesaggio, cogliamo l’occasione per sottoporgli questo sconcio.

Ai privati abbiamo proposto di sistemare il muro non con l’intonaco ma anzi, attraverso la rimozione delle macchie di intonaco così da porre in evidenza le pietre naturali, parti essenziali di una vecchia parracina che in un centro storico avrebbe maggior valore. Il lavoro probabilmente comporterebbe anche costi più ridotti per i proprietari e per lo stesso Comune qualora si volesse intervenire in danno.

E’ interessante, sulla questione, l’ordinanza che il Commissario straordinario Legnini, ha emesso per la sistemazione delle parracine con interventi finanziari pubblici, anche se forse bisognerebbe capire se l’ordinanza è riservata solo al Comune di Casamicciola o può essere estesa anche ad altri comuni.

A questo punto sarebbe interessante ricevere un intervento dallo stesso ing. Fermo o dai proprietari per sapere se la proposta è praticabile. Sarebbe anche un atto di cortesia nei confronti del pubblico che ci legge e che segue mostrando, a dire la verità, una fiducia nei confronti della pubblica amministrazione sempre più ridotta.

Sempre nella stessa zona, gli stessi Villari dovrebbero impegnarsi ad eliminare un altro sconcio garantendo la potatura di una pianta che sporge vistosamente sul suolo pubblico e a poca distanza dalle abitazioni confinanti, spesso invase da ratti volanti. In merito a quest’altra vergogna, una domanda sorge spontanea. Poiché la pianta occupa un enorme spazio pubblico, non rientra fra gli obblighi della pubblica amministrazione proprio quello di potare la pianta? O mancano i fondi per pagare l’attrezzatura necessaria? Neanche attingendo una piccola parte alla somma di 25 milioni di euro evasi da chi non ha mai pagato la Tari?