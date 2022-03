UNA CHAT DI GUERRA ZIO-NIPOTE

IL RACCONTO DELLA GUERRA. L’azzeramento del tempo e delle distanze che abbiamo avuto con il web ci portano direttamente sul fronte. Il racconto dei media, il coraggio dei giornalisti dal fronte e le immense possibilità di collegamento che abbiamo ci impongono un modo diverso di trattare questi grandi eventi. Nella nostra natura di giornale di locale c’è anche il compito di comprendere quali sono gli eventi e le leve che cambiano la nostra società. Due giorni fa, al comune di Serrara Fontana, una coppia di giovani sposi hanno compiuto il primo passo verso il loro matrimonio e spicca, forte, la residenza della sposa: Ucraina. A lato abbiamo pubblico la chat tra Dmytro e lo zio Andrea Esposito perché ci offre una immagine preziosa sul dolore, sulla tensione e sulla paura che si vive. Una chat (ovvero una comunicazione tra due persone che si “parlano” senza filtri) dalla quale emerge anche la compartecipazione ai fatti, la preoccupazione che si vive a chilometri di distanza e la guerra che si vive anche da quest’altra parte della guerra. Non ci possiamo più dire che la guerra non è nostra. Che questa è la guerra che tocca il popolo ucraino. È anche la nostra guerra. È così tanto la nostra guerra che stiamo ospitando, stiamo offrendo e, soprattutto, siamo chiamati a dare risposte umane a quanti hanno la guerra dentro perché parte della loro vita è legata alle bombe, ai missili e alla follia che in una parte dell’Europa ha preso la scena. Gaetano Di Meglio

di Andrea Esposito

Vi riporto esattamente come ce li siamo scambiati tutti i messaggi dal 13 febbraio, poco prima dell’inizio dell’invasione russa, fino ad oggi. Sono tradotti dall’inglese, il mio maccheronico e il suo eccellente, quindi perdonerete il dialogo a volte poco fluente.

Colpisce invece come nei primi messaggi nessuno di noi due avesse la benché’ minima percezione di ciò che stava per accadere: né io qui, né lui in Ucraina, riuscivamo a credere realmente che di lì a poco avrebbero cominciato a parlare le armi, come poi è stato. Ho ricevuto da lui foto e video dal fronte di guerra che a sua volta ha ricevuto da amici in combattimento: corpi smembrati, bambini morti, sangue ovunque. Non c’è bisogno di condividere questi orrori per comprenderne la drammaticità. Bastano già solo le parole, alcuni passaggi sono importanti, drammatici nella loro crudezza ma anche nella loro razionalità: mio nipote è un giovanissimo programmatore informatico, non un soldato, e mi dice senza mezzi termini che piange non perché’ a paura ma perché’ non vorrebbe averne e si vergogna. Non credo ci sia bisogno di aggiungere nulla a questa “chat” di guerra, né per enfatizzarne la drammaticità né per edulcorare il terrore, l’orrore, il dolore che stanno travolgendo il coraggioso popolo ucraino che combatte per sé stesso e insieme anche per noi. Per i nostri valori, per la nostra libertà, per la nostra Storia, riempiendo di contenuti concreti, di lacrime e sangue, la parola CORAGGIO.

Ciao Dima, vorrei tanto venirti a trovare in Ucraina, sono il primo a spingere per questo ma sono anche molto preoccupato per la vostra situazione interna. Quali sono le tue previsioni? Non sarà pericoloso? I russi attaccheranno tra poco o no?

Dmytro – Ciao Andrea, noi abbiamo già la guerra dal 2014 e finora la situazione è più o meno la stessa. Non so cosa accadrà. Per ora è una guerra d’informazione. Tutto questo panico lo stanno scatenando i russi per indebolire l’economia del nostro paese.

Qui da noi le informazioni sono diverse, qui si parla di un attacco russo molto profondo nel Donbass, addirittura fino a Kiev, possibile?

Dmytro – Non ne ho idea, comunque sono d’accordo con te, non prenotiamo nessun biglietto, per ora i voli restano regolari con normali opzioni ma è meglio aspettare.

Ok ti credo, facciamo come dici tu. Voi come state? Tutto bene?

Dmytro – Si, qui tutto bene. Tornando alla guerra teoricamente è possibile ma non è una novità, se ne parla dal 2014 qui da noi

Capisco, ti ringrazio per le info

Dmytro – la mia opinione è che per ora vogliono scatenare il panico

23 feb 2022, 20:49

Ciao Dima, stamattina è uscito il mio articolo sulla crisi Ucraina sul giornale di Ischia, te lo mando. Oggi non ho tempo, domani te lo mando tradotto

Dmytro – ciao Andrea grazie! Posso tradurlo io, non preoccuparti. Wow, articolo fantastico! Sei un vero cosacco ucraino!

Va tutto bene lì? Ory è molto preoccupata. Non te l’ho scritto fino adesso perché’ è una cosa ovvia. Se avete paura o c’è pericolo…tutti voi, Natalia, mamma, tua suocera…scappate e venite qui da noi, immediatamente!

Dmytro – Ho capito, qui per ora tutto ok, non preoccuparti

Va bene, un grande abbraccio e tanti baci per Nataly anche dai miei genitori

Dmytro – sto leggendo la tua bacheca, le tue storie, grazie per il tuo sostegno Andrea! Un grande abbraccio dalla tua famiglia ucraina.

Vi voglio bene, Dima! Sono fiero della mia meravigliosa famiglia ucraina! Ci sentiamo domani per le ultime notizie

Dmytro – Ok, grazie di tutto. Domani parlerò un po’ in giro con i miei concittadini

IL GIORNO DOPO

Dmytro – buongiorno Andrea, lo stato di emergenza è stato ufficialmente dichiarato qui in Ucraina. Per ora solo alcune limitazioni, traffico ridotto, coprifuoco e controllo dei documenti. Non ti spaventare, non è né bene né male, è semplicemente ciò che abbiamo in questo momento.

Certo, lo capisco. Comprendo la situazione perfettamente, noi ci fidiamo della tua prudenza Dima. Qui ti aspettiamo, siamo pronti per voi in qualsiasi momento, decidi tu

Dmytro – non preoccuparti, qui è tranquillo per ora, grazie per il supporto, ti voglio bene!

-Ti voglio bene anche io, a domani

24 feb 2022, 07:27

Dmytro – siamo a casa, tutto bene! state tranquilli! Il nostro aeroporto è stato distrutto.

24 feb 2022, 08:49

Dmytro – Siamo a casa. Tutto bene, un po’ spaventati

Non vi muovete da casa!

24 feb 2022, 09:42

Buongiorno Dima, in questo momento non ci sono soldati russi in città, giusto? Solo bombardamenti su obiettivi militari?

Dmytro – Sì per ora è così, i combattimenti sono iniziati nell’Est, credo abbiano attaccato anche a nord al confine con Kharkiv. Qui a Ivano-Frankivsk per adesso non c’è niente.

Si, ho saputo. Questo video è la distruzione dell’aeroporto? Gesù cristo, non ci credo! Dima, state a casa, per favore!

Dmytro – certo, probabilmente erano droni

24 feb 2022, 13:06

Buongiorno dima, le truppe russe sono vicino a Kiev? È vero? I media europei dicono questo. Dima prenditi i prossimi giorni per decidere cosa volete fare, scrivimi in qualsiasi momento, ti voglio bene

Dmytro – si, ti confermo che per ora c’è un attacco aereo su Kiev. Ci intimidiscono e noi ci difendiamo, ci hanno invaso Andrea!

Figli di puttana, bastardi figli di puttana…

Dmytro – lì a Kiev probabilmente gli attacchi con i missili saranno sempre di più

Si lo so, anche qui in tv lo dicono. Grazie per le info, a dopo

Dmytro – un missile può fare anche poco danno, ma il panico fa grande danno!

Non voglio disturbarti, ci sentiamo dopo

24 feb 2022, 16:30

Dmytro – la nostra tv dice che l’Europa è divisa sulla possibilità di disconnettere la Russia dal sistema Swift. Cercando id accordarsi, Poland, Estonia, Latvia e Lithuania sono a favore di includerlo nel pacchetto di sanzioni. Germany, Italy, Hungary and Cyprus si oppongono

Cazzo! Sarebbe molto importante…

Dmytro – non ti spaventare, alcune zone sono occupate dai russi a Sumy e Kherson, qui nella nostra zona è tutto tranquillo.

24 feb 2022, 21:39

Dmytro – la gente è molto spaventata, molte persone stanno davanti alla tv tutto il giorno

Anche qui! Non andare in giro Dima, stai a casa per favore

Dmytro – nel mio palazzo ci sono più o meno 160 appartamenti e solo il 10% è rimasto a casa, tutti gli altri sono già scappati. Io sto a casa, non mi muovo, ho tutto ciò che ci serve. Ma sono davvero spaventato, ho paura di andare a dormire Andrea.

Sono qui Dima, non avere paura. Sono qui, vicino a te. Questa è la guerra…cristo…

Dmytro – Non sto piangendo, è che mi vergogno di avere paura, non dovrei

Ti voglio bene Dima! Sono vicino a te

lo so, ti sento vicino, anche io ti voglio bene

Dmytro – sto cercando di spiegare alla gente che ce bisogno di restare calmi, di mangiare, di dormire, ma sono davvero molto spaventati!

Certo, lo capisco

Dmytro – io cerco di essere sensibile con loro ma a volte è difficile restare calmo. Qui per ora tutto bene

Ho appena sentito che la polonia apre la dogana, si può entrare senza visto solo passaporto, hai conferme? Sei a casa adesso? Non preferisci andare al paese di zia, più vicino al confine? Vuoi venire qui da me?

Dmytro – No, resto a casa mia, è la mia fortezza! Abbiamo tutto ciò che serve qui

ok, come vuoi. Sono fiero di te, ti voglio bene

25 feb 2022, 06:53

Dmytro – stamattina tutto tranquillo qui

Bene! buongiorno e un abbraccio a tutti voi, ci sentiamo più tardi. Scrivimi sempre se serve qualcosa

Dmytro – ok, non preoccuparti

ti leggo sempre, a tutte le ore, anche di notte! Sei riuscito a dormire un po’ stanotte?

Dmytro – si, abbiamo riposato. Dormiamo mangiamo ma soprattutto siamo pronti a tutto in ogni momento

Sto ascoltando il presidente Zelensky, le sue parole sono pietre sul mio cuore Dima! Il consiglio di difesa della Nato intanto sta votando risoluzione ma non intervengono, non possono, l’Ucraina non è nella Nato…

Non faranno niente, ovviamente fin quando i soldati russi non arrivano al confine con la Polonia, loro sono nella Nato!

Venerdì 13:56

Dmytro – Nave bunker con bandiera Romania è stata bombardata dai russi fuori dal porto di Yuzhny, circostanze da chiarire, sono curioso di sapere la Nato cosa ne pensa!

Questo potrebbe fargli muover il culo!

Dmytro – ci sono altre informazioni che anche una nave turca è stata affondata

È confermato? Sarebbe clamoroso, grazie per il link

Dmytro – figurati! Qui per me è facilissimo trovare notizie che a voi arriveranno domani. Non ci credo in un intervento Nato, certo che è già passato abbastanza tempo e più tempo passa più Putin si prende la nostra patria

lo so, ti capisco

Dmytro – la nave è la MILLENNIUM SPIRIT, non è rumena ma di MOLDOVA

ok grazie delle info. Polonia e Romania hanno chiuso la spazio aereo. Intanto sembra che Putin ha accettato la proposta di Zelensky di una negoziazione come fossero accordi di una Minsk 2, qualcosa sta succedendo ma non si capisce bene cosa.

ven 17:15

Dmytro – non preoccuparti, qui tutto normale. Abbiamo il pericolo in cielo ma ce lo aspettavamo. Non dirlo a Ory. Tutto ok per il resto, situazione stabile

bene, grazie per le notizie. Questa è la prima pagina del primo giornale italiano: kiev non si arrende!

Dmytro – Sto piangendo, Andrea. Credimi, io non piango mai

ti voglio bene Dima, sono fiero di voi. Grande popolo, gloria all ucraina!

Dmytro – Ho paura, sono a casa mia, ho paura per la battaglia

sono vicino a te, dima, sono con te

Dmytro – …e non sono un militare, non sono al fronte. Come fai ad essere orgoglioso di me? Io mi vergogno di questa paura! Non vorrei averla.

Non sei un soldato, siamo nel 2022, è normale che hai paura, adesso devi restare calmo e non fare cazzate! Io non voglio che tu scendi in strada, non ce nessuno, non ce da combattere dove sei tu, ma ci sono le bombe è pericoloso, non devi farlo!

Dmytro – suona l’allarme, non è confermato ma sembra che la nostra regione sia sotto attacco di tre elicotteri bielorussi e uno sta sparando sul paese

Ho capito, non muoverti, stai a casa!

Dmytro – queste sono le informazioni, situazione sempre uguale, siamo a casa

ven 20:31

qui dicono che alcuni aerei usa sono partiti da Sigonella, la Nato aumenta truppe soldati e armi al confine della polonia. Ma la polonia non dichiara articolo 4 nato fin quando non è attaccata

Dmytro – Questo lo so bene, purtroppo per noi! Qui la gente sta morendo, Andrea! Intanto Anonymous è al lavoro contro la Russia…i flap di molti aerei russi sono stati bloccati dagli hacker, volano solo elicotteri

Dmytro – le prossime ore sono decisive ma ci sono i tank vicino kiev, hanno attaccato con elicotteri e bombe, ce il rischio di una terza guerra mondiale

si, è cosi. Molti credevano che kiev cadeva oggi ma non è cosi

Dmytro – se la nato attacca, la Cina aiuta la Russia

si, certo

Dmytro – la situazione è drammatica a Kyiv

-si, terribile

Dmytro – ti scrivo domattina

ok a domani, un grande abbraccio a voi, baci a tutti

ven 21:54

Dmytro – buongiorno, tutto normale qui, grazie a dio, sai che pornhub ha cancellato la russia dai suoi canali, fantastico! Le sanzioni sono in atto! (ridiamo)

Ho novita dall UE, i governi confermano, invieranno armi a kiev ma non faranno no fly zone per ora per non entrare in guerra, solo supporto con armi

Dmytro – A kiev è terribile, andrea

Dima tanti affettuosi saluti da tutta la mia famiglia, qui in Italia e anche dai miei cugini e cugine, in nord italia e in germania, siamo tutti con voi! Grazie al tuo popolo, tutto il mondo è orgoglioso di voi!

Dmytro -wow, grazie!

Qui dicono che aprira’ nuovo fronte di guerra, verso l’ovest… il bastardo, nato e marines in massima allerta

Dmytro – tutto è stabile in Ivano-Frankivsk. Ci sono allarmi aereo anche a Leopoli, non ho molte altre informazioni. Amici da Lviv mi dicono che è tutto tranquillo ora. Stiamo parlando con la zia Lesya. Tutto ok, leggo su internet le notizie.

Kiev stanotte sotto l’attacco più violento, se hai novità scrivimi

Dmytro – ti confermo che tutte le grandi città sono attaccate, sparano sulla gente, bombardano, missili, ci sono moltissimi morti e feriti. Quello che dicono in Russia sono bugie, molti soldati russi non sapevano neppure che andavano alla guerra, hai visto i video?

si, li ho visto

hai notizie di Kharkiv?

Dmytro – Un massacro, sparano sui civili, la storia delle operazioni militari mirate è falsa. Stanno uccidendo tutti, anche donne e bambini, hai saputo dell’ospedale pediatrico?

si

Dmytro – molti bambini sono morti, molti altri sono sotto le macerie. Ho delle foto e dei video, ma non voglio mandartele

le voglio vedere, mandamele

Dmytro – Ecco, questa è Kharkiv e questo video è di Borodyanska…

(seguono immagini e video di corpi straziati dalle bombe, ci sono macerie, ci sono arti che escono da sotto le mura crollate e i calcinatti, ce sangue sui muri, a terra, sono bambini morti, saltati in aria, devastati dai bombardamenti e fatti letteralmente a pezzi) Piango, Dyma piange.

Il video del sobborgo di Kiev è spaventoso, è quello che ha fatto il giro del mondo, un paesaggio post-atomico, la devastazione è totale.

Che posto è Borodyanska?

Dmytro – Sobborgo ricco, quartiere residenziale, gente pacifica e tranquilla, non c’è niente per i russi

è un sito militare?

Dmytro – no, nessuna installazione militare, non è un obiettivo militare, hanno solo ucciso persone e bambini

Kharkiv è distrutta, Kherson l’hanno presa, Mariupol è circondata. È un massacro, Andrea

Oggi fanno secondo tavolo di negoziato, non sono fiducioso.

Come puoi essere fiducioso? È un Putler! Non ti puoi fidare di un pazzo che uccide donne e bambini

Fanno uscire i civili con corridoi umanitari? Ci credi?

No, ma spero di sì.

ti voglio bene, a domani

Buonanotte, Andrea

