Una cabina di regia per rilanciare e programmare il turismo ischitano. Incontro a Ischia

Dopo l’incontro delle scorse settimane con l’Assessore regionale al turismo Felice Casucci, come previsto si è tenuto un nuovo incontro tra tutti i delegati al turismo dei comuni isolani. Hanno partecipato: Luigi Di Vaia, Raffaele Di Meglio (Barano), Giuseppe Di Meglio (Serrara), Gianni Matarese (Forio), Giacinto Calise (Lacco Ameno), Antonio Carotenuto (Casamicciola, in rappresentanza di Nuccia Carotenuto).

Il meeting si è svolto presso il Municipio di Ischia con l’intenzione di aprire un confronto e condividere le azioni da mettere in campo per affrontare la programmazione di una difficile ripresa del settore turistico e per ottimizzare le opportunità che sicuramente si creeranno.

Il gruppo dei delegati al turismo sta lavorando alla creazione di una cabina di regia che coinvolga le sei amministrazioni, aprendo un dialogo anche con i rappresentanti delle categorie, i quali saranno chiamati a dare il proprio contributo. È intervenuto in video conferenza anche l’Assessore regionale al Turismo Felice Casucci apprezzando lo sforzo che i comuni isolani stanno portando avanti per il rilancio del settore! Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri e soprattutto si cominceranno a vedere i primi atti concreti di una rete di collaborazione auspicata da anni e di cui forse finalmente se ne è compresa a pieno la necessità.