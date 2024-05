Un viaggio attraverso i vigneti: esplora le regioni vinicole di Roma con un’auto a noleggio

Quando si parla di Roma immaginiamo sempre la grandiosità dei suoi monumenti che da sempre affascinano i turisti di tutto il mondo. Certamente non è il vino la prima cosa che ci viene in mente. Eppure, va detto che la campagna che circonda la città eterna è un territorio con notevoli potenzialità dal punto di vista vitivinicolo.Intraprendendo un viaggio attraverso i vigneti nei dintorni di Roma, potrai apprezzare le regioni che contribuiscono al patrimonio enologico della nazione, ma allo stesso tempo vivrai un’esperienza al di fuori dei circuiti tradizionali, dove cultura, cibi e vini locali si intrecciano. Tutti i vigneti portano a Roma? Scopriamolo insieme.

La tradizione enologica dei Castelli Romani

La regione dei Castelli Romani è un territorio collinare caratterizzato dai monti Albani, di origine vulcanica e dai monti Lepini, Ausoni e Orsini, di origine calcarea. L’uva è la protagonista indiscussa dei Castelli Romani, con decine di cantine e vini pregiati che si incontrano con la cucina locale, rimasta fedele nel corso dei secoli alla tradizione e all’utilizzo di prodotti genuini. Stiamo parlando dell’enogastronomia che ogni estate richiama centinaia e centinaia di visitatori, facendo dei Castelli Romani uno dei luoghi più vitali della campagna romana. Ogni comune all’interno del parco vanta la produzione di vini di altissima qualità, celebrati in modi caratteristici e pittoreschi tutti da scoprire. Per spostarti lungo il territorio in completa autonomia, l’auto è decisamente la soluzione migliore. Prenota un veicolo presso un’agenzia di noleggio auto in Italia in maniera tale da visitare con calma e senza fretta tutto ciò che la zona offre. Percorrendo la strada dei vini dei Castelli Romani avrai l’opportunità di osservare paesaggi affascinanti con resti di civiltà che si stanziarono in queste terre prima ancora della nascita di Roma.

● Frascati

Il nostro tour inizia da Frascati con le sue affascinanti stradine, le piazze pittoresche e le antiche chiese. La città è rinomata in tutto il mondo per i suoi vini bianchi, in particolare il frizzante e rinfrescante Frascati DOC. Probabilmente questo è il vino più famoso prodotto nella regione Lazio e vanta un’eredità che risale a molti secoli fa.

● Montecompatri

Monte Compatri è una gemma nascosta nel cuore del Parco dei Castelli Romani. Circondata da una natura rigogliosa, questa affascinante cittadina è tutta raccolta attorno al suo centro storico, suddiviso in cinque quartieri distinti, ognuno con una personalità unica. Lungo le stradine è possibile ammirare dimore storiche risalenti al periodo medievale, molte delle quali presentano antiche cantine scavate nel tufo sottostante. Queste cantine testimoniano la tradizione enogastronomica del paese e oggi ospitano rinomati produttori di vino locali.

● Velletri

La città, conosciuta nell’antichità come Velitrae, vanta una ricca storia e cultura, oltre alle bellezze naturali. Velletri si trova su uno sperone del Monte Artemisio ed è il territorio più vasto dei Castelli Romani. La cittadina, circondata da vigneti, fu scelta come luogo di villeggiatura dai Romani. La zona di vinificazione è situata nelle province di Velletri, Lariano e Cisterna nella parte più meridionale dei Castelli Romani, a sud-est di Roma.

● Albano

Albano Laziale si affaccia sul Lago di Castel Gandolfo, in passato meta prediletta dei ricchi aristocratici che cercavano riparo dalla calura estiva della città. Il fascino della cittadina è racchiuso tutto nelle sue bellezze che testimoniano la sua storia seicentesca e settecentesca, a tratti medievale. L’area interessata da questa DOC si concentra attorno ai comuni di Ariccia e Albano.

Conclusione

Concludendo, se decidi di visitare la capitale, pianifica anche un tour alla scoperta dei vigneti che circondano Roma. Prova a immaginare di guidare tra le colline vulcaniche dei Castelli Romani e di concederti una sosta rifocillante per degustare alcuni vini accompagnati dalla porchetta e da altre delizie… non ti sembra un'accoppiata vincente?