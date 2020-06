Un Tonno in bellavista | Le Delizie di Daniela

Daniela Scotti | L’estate si avvicina sempre di più e con lei la voglia di piatti freschi che possano essere preparati con anticipo e gustati al momento opportuno. Uno dei miei piatti cult per l’estate e che preparo sempre nei buffet dei miei eventi è sicuramente questo bellissimo e buonissimo Tonno in bellavista. Io ho la fortuna di usare pesce fresco pescato da mio zio e conservato sott’olio dalla mia mamma a cui abbino delle fantastiche patate a pasta gialla dei Pizzi bianchi, maionese fatta in casa con uova freschissime e gli aromi e i capperi dell’orto, insomma un tripudio di sapori, profumi e colori tutti rigorosamente locali. Non smetterò mai di ricordarvi ed invitarvi ad usare preferibilmente prodotti a Km 0 dei nostri orti o dei coltivatori locali. Ed ora passiamo alla ricetta…..

Ingredienti e Procedimento:

Dose per 1 polpettone di Tonno da 600 gr

5 patate medie a pasta gialla lessate e schiacciate con un pizzico di sale, 300 gr Tonno all’olio evo sgocciolato e schiacciato, 3 o 4 cucchiai di maionese fatta in casa, capperi e prezzemolo tritato q.b. , sale q.b.

Amalgamare in una ciotola le patate schiacciate con il tonno ben sbriciolato e sgocciolato e la maionese. Formare un impasto morbido ma compatto, aggiungere i capperi e il prezzemolo tritato finemente e se necessario aggiustare di sale. Versarlo poi in uno stampo rivestito di pellicola per alimenti (io ho usato quello apposito a forma di pesce). Livellare bene , coprire con altra pellicola e mettere in frigo, meglio per 1 notte. Sformarlo e decorarlo a piacere con fagiolini lessi, verdurine, olive verdi e nere, qualche pezzetto di carote e tutto quello che di buono e di colorato vi piace abbinare a questo ottimo piatto estivo.

I SEGRETI DI DANIELA: