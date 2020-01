Un sindaco vandalo. Il cattivo esempio di Enzo Ferrandino ai campetti dell’ex Liceo

Gesti che insegnano la violenza e non il rispetto delle regole. Cari ragazzi, da domani, quando vedete un divieto, fate come il sindaco, strappate i cartelli, spostate le transenne e fottetevene e dite: "Me lo ha mostrato il sindaco". L'attacco della preside Di Guida: "sulla sicurezza delle aree esterne dal comune solo promesse vaghe e dichiarazioni non contestualizzate"







Con un gesto allucinante, come un vero vandalo, il sindaco di Ischia ha strappato il cartello affisso dalla dirigenza scolastica dell’Istituto “C. Mennella” circa l’interdizione all’uso dei campetti all’esterno della scuola.

Una scena, ripresa dalle telecamere di giornalisti, evidentemente compiacenti e convocati sul luogo, che non hanno sottolineato la gravità dei fatti e che, anzi, lo sottolineano nei titoli e nei commenti come un fatto positivo. Un sindaco che bullizza l’istituzione scolastica e se ne frega di quanto deciso da un’altra pubblica amministrazione è da censurare, altro che lodare!

Un insegnamento, questo di Enzo Ferrandino, che arriva nei giorni della Memoria e che, invece, di farci riflettere ci dice di strappare gli atti pubblici. Di strappare via segnali di divieto di fregarsene di quello che dispone chi è chiamato ad amministrare i beni pubblici.

Cari ragazzi, da domani, quando vedete un divieto, fate come il sindaco, strappate i cartelli, spostate le transenne e fottetevene e dite: “Me lo ha mostrato il sindaco”

E’ questo il livello a cui l’istituzione del comune di Ischia si è ridotta. Un’istituzione che, poi, viene ridicolizzata dalla nota inviata alla stampa della dirigente dell’Istituto Superiore che inoltra la: “Richiesta di incontro sulla messa in sicurezza dei campetti di via Michele Mazzella 113-Ischia (ex sede Tribunale)”.

“A seguito degli ultimi avvenimenti – scrive la dirigente Di Guida – che hanno riguardato i furti reiterati del cancello di accesso laterale ai campetti di via Michele Mazzella 113, regolarmente denunciati al Commissariato di Polizia di Ischia; A seguito della diffusione sulla stampa e sui social di notizie non veritiere che danneggiano l’immagine della scuola e, di riflesso, delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte; chiedo di ottenere un tavolo di confronto con i destinatari della presente missiva al fine di conoscere l’esito delle varie richieste trasmesse con prot. 7198 del 29.11.201 dall’indirizzo nais01200b@istruzione.it alla Città Metropolitana di Napoli e al Comune di Ischia con cui si segnalava la necessità di interventi per la messa in sicurezza dei due campetti posti nelle aree esterne all’edificio scolastico, come analiticamente descritti dall’ing. Sabato Polzone in qualità di RSPP della scuola, e al tempo stesso si richiedeva la definizione delle modalità di utilizzo dei suddetti spazi.”

Ma oltre al testo, la dirigente Di Guida, aggiunge un testo alla richiesta di pubblicazione che espone il sindaco Ferrandino ancora a maggiori responsabilità:

“chiedo che venga pubblicata a mezzo stampa e/o tramite i canali della comunicazione digitale, la richiesta che ho inoltrato ieri agli Organi competenti per dirimere la questione dell’utilizzo in sicurezza dei campetti sportivi situati nelle aree esterne all’edificio scolastico assegnato all’I.I.S. “Cristofaro Mennella” di Ischia. Ciò al fine di chiarire in via definitiva gli ambiti di competenza della scuola, della Città Metropolitana e del Comune di Ischia.

Tengo a precisare che, da quando ci è stato assegnato l’edificio, ho sollecitato più volte un’assunzione di responsabilità che rendesse fruibile i campetti playground in modo compatibile con le esigenze della scuola e con le più elementari norme di sicurezza, senza ottenere adeguato riscontro, tranne promesse vaghe e dichiarazioni non contestualizzate”

Parole serie che riecheggiano che come una condanna: “promesse vaghe e dichirazioni non constetualizzate” che, poi, sono seguite da gesti diseducativi, offensivi delle istituzioni e che caratterizzano l’agire di un sindaco che non riesce a dare risposte ai cittadini se non quelli da vandalo o da irrispettoso delle disposizioni di un’istituzione!

Ischia, un vandalo come sindaco non ce lo meritiamo!