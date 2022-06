Un sindaco senza ali | #4WD

A proclamazione avvenuta, è partito il toto-tempo sulla data di convocazione del primo consiglio comunale ad Ischia e la conseguente presentazione dei cinque assessori che comporranno la giunta. Si accettano anche le scommesse più azzardate: un mese? Uno e mezzo? Oppure di più? Onestamente non mi sbilancio più di tanto, perché se la logica di Enzo Ferrandino è rimasta la stessa che ne ha caratterizzato il primo mandato, le sorprese -perlopiù negative- resteranno di ordinaria amministrazione.

Le gatte da pelare sono già tantissime e Ve ne anticipai diverse già nel commento post-voto. Solo che adesso lo scenario è ulteriormente cambiato e all’interno di una nuova maggioranza tutt’altro che coesa c’è chi sta tentando di far passare la tesi che sin da ora sarebbe meglio scremare un po’ di pesi morti relegandoli in minoranza e facendo aumentare in tal senso gli spazi di manovra del sindaco in una nuova versione del manuale Cencelli che meglio accontenterebbe i suoi famelici grandi elettori.

È evidente che tale auspicato repulisti partirebbe contro chi, secondo certi maggiorenti, in campagna elettorale avrebbe palesemente tradito in vari modi il patto di ferro tra Ferrandino e le sue sette liste. Ma è altrettanto chiaro che, chi si sentisse colpevole e quindi a rischio punizione, si guarderebbe bene dal compiere passi falsi in questa fase, limitandosi al semplice attendismo verso la prima mossa del sindaco neo-eletto, affinché nessuno possa puntargli il dito contro accusandolo di essersela cercata.

Francamente non sono ottimista né sui tempi né sui modi, visti gli attori in scena. E non lo faccio certo per spirito di parte, perché parte in causa non sono se non da cittadino-elettore. Credo però che il risultato senza precedenti nel nostro Comune ottenuto da Ferrandino dovrebbe metterlo in condizioni di volare altissimo, dimostrando in tempi oltremodo brevi di avere le idee chiare e di aver fatto tesoro della comodissima assenza di avversari di cui ha goduto. Se solo avesse le ali…