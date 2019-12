“Un sereno Natale di Pace”, gli auguri di Maria Grazia Di Scala

Nell’augurare a tutti gli isolani un sereno Natale e di vivere in pace questi giorni di festa, il mio pensiero va innanzitutto a chi non c’è più e alle famiglie che si ritroveranno a trascorrere le festività con la tristezza nel cuore, ai malati e ai bisognosi, ai terremotati e a chi ha subito danni da tutti gli eventi naturali che hanno flagellato la nostra terra, ai volontari e a tutte le nostre instancabili forze dell’ordine, a chi non ha più un lavoro e a chi per diversi motivi è lontano dagli affetti. Il mio augurio più fervido è di ritrovare la dignità perduta per la nostra splendida isola, agendo tutti a testa alta nell’interesse comune e supremo della rinascita, con coraggio e non rassegnazione, perché il silenzio è complice di chi è carnefice, non di chi è vittima. Buon Natale a tutti.