Un rigore allo scadere salva il Real Forio: Velotti firma un pari che tiene i turchi sù in cima

Un punto di valore, da non sottovalutare, che potrebbe cambiare gli equilibri nel corso del campionato. Con tenacia e grinta, senza mai lasciarsi abbattere, il Real Forio è riuscito a confermare il suo straordinario momento di forma, prolungando la striscia di imbattibilità.

Reazione immediata allo svantaggio, capacità di restare concentrati e determinati, pressione costante nella metà campo avversaria e opportunità di ribaltare il risultato: contro il Sant’Anastasia si è vista la consueta prestazione dei turchi, solidi, organizzati e sempre sul pezzo, fatta eccezione per la disattenzione iniziale che ha permesso il vantaggio locale. Dopo quel momento, la squadra ha preso il controllo del gioco, imponendo il proprio ritmo con un possesso palla prolungato e occasioni costruite con pazienza per ristabilire l’equilibrio.

Il rigore realizzato da Velotti, che ha risposto a Lepre, ha restituito al gruppo guidato da Carlo Sanchez un pareggio prezioso e meritato. Il Real Forio ha visto ridursi il vantaggio in classifica, con la Boys Caivanese ora a soli tre punti di distanza, ma questo rappresenta l’unico neo del weekend. La nota positiva, invece, resta lo spirito di sacrificio e la volontà di non arrendersi, qualità che il tecnico e il suo staff hanno sottolineato con soddisfazione, trovando conferma in campo e nello spogliatoio.

Un rigore prezioso, un gol fondamentale

Il guizzo in pieno recupero, l’ennesimo di una partita intensa e dispendiosa, ha regalato al Real Forio un momento di pura adrenalina. È stata la giocata di Di Lorenzo a innescare l’azione che ha portato al calcio di rigore e sul dischetto, quasi a sorpresa, si è presentato Velotti, non proprio un tiratore designato. Eppure, dopo una prova impeccabile fatta di anticipi puliti e letture di gioco precise, il centrale ha trasformato con freddezza la massima punizione, regalando il pareggio alla squadra.

Pochi secondi che racchiudono l’essenza del gruppo costruito nel quartier generale del Calise: uno spogliatoio coeso, dove la mentalità di squadra rappresenta il pilastro su cui poggiano tutte le ambizioni. La rete, l’esultanza con il pubblico e la consapevolezza di aver conquistato un punto prezioso raccontano una storia di determinazione e solidità. Quel rigore trasformato potrebbe avere un peso determinante sull’evoluzione del cammino del Real Forio e sulle dinamiche del campionato. I turchi restano saldamente primi, con un margine rassicurante sulle inseguitrici, pronti a riprendersi l’intera posta già dalla prossima gara interna contro la Puteolana.

Riflettori sulle condizioni di Santiago

Nel fortino del Sant’Anastasia, l’attacco del Real Forio è apparso a tratti spento, nervoso e frettoloso, condizionato dallo svantaggio iniziale. La notizia più rilevante del weekend è arrivata direttamente da Santiago, a digiuno di gol per un turno. Un fatto che non è passato inosservato, ma va sottolineato come l’argentino sia stato strettamente marcato dai difensori di casa, limitando le sue occasioni. Nel finale, uno scontro di gioco ha costretto l’attaccante al cambio: “Sta bene, ha subito una contusione molto forte e serviranno alcuni punti di sutura, ma è tranquillo.

L’impatto è stato duro, la partita è stata molto fisica, con numerosi contrasti, ma sono cose che possono capitare. Rientrerà a Ischia e riprenderà gradualmente”, ha spiegato Sanchez al termine della gara. I riflettori restano tutti puntati sul bomber argentino, dominatore della classifica marcatori del girone. Il tecnico e i compagni, così come la tifoseria, sperano di averlo nuovamente disponibile già per il prossimo turno, perché rinunciare a Santiago oggi sarebbe estremamente complicato.

Yeboah, che succede?

Acquistato come punta di diamante della campagna estiva, Yeboah sta attraversando un periodo sottotono. Negli ultimi turni è spesso partito dalla panchina, sebbene Sanchez gli abbia sempre garantito spazio per incidere. Anche contro il Sant’Anastasia, però, la sua prestazione è stata poco convincente: mai decisivo, apparso impreciso nelle conclusioni e poco lucido nelle giocate chiave. Due gol in campionato (l’ultimo a Pomigliano, alla quinta giornata, fine settembre) e tre in Coppa: numeri non esaltanti per un calciatore che aveva mostrato grandi qualità e un potenziale elevato. Non è un caso, sia chiaro. È evidente però che Yeboah stia attraversando un momento di difficoltà che va oltre le singole prestazioni: serve tempo, fiducia e continuità per ritrovare ritmo e sicurezza.

Il tecnico continuerà a lavorare con lui, cercando di liberarlo dalla pressione e di far emergere nuovamente il suo talento. Serve una scossa, una reazione che lo riporti ai livelli attesi. I tifosi restano in attesa, speranzosi: riuscirà Yeboah a ritrovare la forma migliore e tornare a incidere come ci si aspetta da un calciatore del suo calibro? Le prossime gare saranno decisive per lui e per il Real Forio, che ha bisogno del suo contributo per lottare fino in fondo per la vetta.