Un presidio estivo dei Carabinieri a Sant’Angelo

Per garantire la maggiore sicurezza di residenti e turisti a Sant’Angelo l’Amministrazione comunale di Serrara Fontana si è attivata per la istituzione di un presidio dei Carabinieri nel borgo durante la stagione turistica.

Nella delibera di Giunta approvata su proposta del sindaco Irene Iacono si evidenzia che «attualmente sul territorio comunale non è presente una Stazione dei Carabinieri e che il Comune di Serrara Fontana è servito dalla locale stazione presente nel Comune limitrofo di Barano d’Ischia». Sta di fatto che nel corso dei mesi estivi si registra un notevole incremento di popolazione, in particolare a Sant’Angelo. E la lontananza tra Barano e Sant’Angelo è un dato di fatto.

Preliminarmente, l’Amministrazione ha contattato il comandante della Compagnia Carabinieri di Ischia capitano Tiziano Laganà per valutare la possibilità di istituire il presidio nei mesi da giugno a settembre. Contatti per le vie brevi formalizzati poi con una nota di fine marzo per verificare e acquisire la disponibilità dell’Arma.

A rendere più semplice l’operazione, anche dal punto di vista economico, la disponibilità manifestata da una cittadina di concedere per la stagione estiva in comodato d’uso gratuito l’immobile di sua proprietà in Via Comandante Maddalena al piano terra. Immobile indicato dall’Utc in possesso di tutte le caratteristiche idonee e necessarie «che difficilmente sarebbe possibile ritrovare in altro edificio, se non a fronte di ingenti lavori di adeguamento», precisa la delibera.

Si ribadisce quindi che «questo Ente ritiene di preminente interesse la tutela dell’ordine pubblico e in sintonia con gli intendimenti dei competenti vertici dell’Arma dei Carabinieri garantire questo presidio estivo in ragione della sua importante funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata».

Una iniziativa che rientra nelle competenze dei Comuni, come specificato dalla Corte dei Conti.

Dunque il Comune riceverà in comodato gratuito l’immobile dalla cittadina e quindi lo “girerà” in subcomodato alla Compagnia Carabinieri di Ischia. Adempimenti demandati al responsabile del Settore V.

Le uniche spese di cui si dovrà fare carico il Comune sono quelle di registrazione dei contratti: poco più di 400 euro.

Una iniziativa importante che contribuirà alla sicurezza e anche al miglioramento dell’offerta turistica e dell’immagine di Sant’Angelo e dell’intero comune di Serrara Fontana.