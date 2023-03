Un premio per gli “angeli del fango”

Il liceo di Ischia premiato a Pozzuoli. Nell’ambito della manifestazione “Donna è Bellezza” che si è svolta a Palazzo Migliaresi nella cittadina flegrea, iniziativa di promozione e riconoscimento delle eccellenze tra le donne campane che si sono distinte in diversi campi, il Liceo “Buchner” ha ricevuto un riconoscimento ed un premio per l’alto valore dell’esempio di tutte quelle studentesse che si sono prodigate negli aiuti portati a Casamicciola subito dopo la tragica frana del 26 novembre scorso.

Il liceo è stato rappresentato da una delegazione di due studentesse, insieme alle rappresentanze di altre scuole dell’isola. Va infatti ricordato che sono stati oltre seicento i volontari isolani impegnati nelle operazioni di emergenza. In rappresentanza del Comune di Ischia era presente la consigliera comunale Carmen Criscuolo: «Ieri mattina a Pozzuoli in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Ischia ho partecipato alla cerimonia di premiazione degli alunni che a novembre scorso aiutarono i soccorritori in seguito alla frana di Casamicciola, i quali grazie alla P&P Academy e alla Regione Campania sono stati annoverati tra le eccellenze del territorio.

Il loro – ha continuato l’esponente dell’amministrazione di via Iasolino – fu un gesto esemplare, fatto in modo spontaneo e sostenuto dai dirigenti e dagli insegnanti dei vari istituti di Ischia. I nostri giovani diedero una prova immensa del senso di appartenenza alla comunità isolana e per me è stato un motivo d’orgoglio essere al loro fianco in occasione di questo riconoscimento. Ischia è fiera dei suoi “angeli del fango”».