Un porto senza apporto | #4WD

Ore 13.30 di domenica 7 giugno: la splendida giornata ha il sopravvento sul venticello che sembrava inficiarne con insistenza la gradevole temperatura. Quale occasione migliore per tornare a trovare Pino e Anna Fedele al “Purticciull” sulla Riva Destra? Come resistere ad assaporare, ad un anno di distanza, alcune tra le loro prelibatezze?

Eppure il privilegio di pranzare in una delle cornici più suggestive dell’Isola non ha coinciso con il valore aggiunto che la stessa avrebbe dovuto apportare al nostro pur piacevole pasto. Il mio inguaribile occhio lungo, che solitamente guarda lontano per capire cosa potrebbe migliorare tutto quel che ci circonda senza lasciarci prendere dalla solita, pericolosa “abitudine alla bellezza” di cui scrivo spesso, ha scorto un paio di “zelle” assolutamente imperdonabili.

La prima, il sacchetto di rifiuti depositato nella fioriera di piante ormai secche dinanzi ad uno dei pontili gestiti da “Ischia Risorsa Mare”: ben chiuso, ma lasciato lì a tenere compagnia ai passanti e a noi avventori del ristorante difronte da un diportista andato via poco prima, nel rispetto -sembra- di un abituale suggerimento degli ormeggiatori, mentre alle 15.30 che ci siamo alzati da tavola nessun addetto in servizio della marina lo aveva ancora rimosso.

La seconda, il monocarena “Celestina” dell’Alilauro ormeggiato all’inizio della Riva Destra (probabilmente per il disarmo del weekend in cui le corse di tale compagnia sono ulteriormente ridotte) accanto alle imbarcazioni del giro dell’isola che, storicamente, lì trascorrono l’inverno coperte da teloni di fortuna. E se ci aggiungiamo il “Benito Buono” che, con la sua vistosa murata arrugginita, stazionava in bella mostra al Redentore e l’antidiluviana nave Gestour in arrivo, il quadro della tanto sbandierata opportunità di recuperare al diporto l’area di quella banchina finalmente libera dal vecchio pontile e dalle orribili biglietterie temporanee sembra ormai svanito nel nulla.