Un porto per tre. Prosegue l’affare approdo turistico a Lacco Ameno

Ida Trofa | Fine della guerra dei 6 anni tra le bitte del porto turistico di Lacco Ameno e tregua da due settimane sul contenzioso innanzi a al TAR? Niente affatto. La questione prosegue a doppio binario e l’affare approdo turistico accelera su direzioni comunque incongruenti e pericolose. Tra contenziosi e nuovo bando tutta la vicenda appare ben lungi dal risolversi verso una regolarizzazione.

L’ultimo atto riguarda il nuovo bando voluto dal Governo Pascale per un affidamento quadrimestrale. Sono stati infatti approvati al 17 giugno 2021 gli atti di gara per la nuova gestione dello scalo. Ora sarà gara a 3 per l’affidamento. Tanti sono stati (solo tre)gli operatori invitati al tavolo dell’affidamento. Un po’ pochini…

E’ intuibile, anche ai meno esperti, come i ritardi, i tentennamenti organizzativi dell’amministrazione lacchese abbiano fatto perdere appeal nel merito della gestione 2021 dello stesso approdo turistico. Ma questo è solo un aspetto che va ben oltre gli accordi sotto banco già intessuti. E’ evidente, infatti, al netto delle ben note vicende giudiziarie e politiche che vedono coinvolto l’ente locale e l’attuale gestore, la Marina di Capitello Scarl, come le stesse vicende, le cause, i contenziosi, resteranno comunque in piedi a prescindere da tutto. Una pregiudiziale evidentemente pesante per chiunque voglia intraprendere l’impresa porto all’ombra del Fungo. Ed è sicuramente grave che l’amministrazione comunale giunga a maggio inoltrato per decidere che fare. I risultati si vedono. Considerando i tempi tecnici e burocratici, solo un folle poteva pensare una manovra simile. Salvo imprevisti e contenziosi che certamente potrebbero bloccare ulteriormente gli ingranaggi di una macchina mal rodata.

Una partita complessa che vede spuntare nell’intesa con chi metterà le mani sull’approdo anche una clausola per contrastare l’ambizione della Scarl di Giuseppe Perrella a vedersi riconosciuti danni, mancati introiti e chi più ne ha più ne metta pur di soddisfare li utili d’impresa negati. Cosi oggi a Lacco Ameno si gioca l’altra partita della sua missione Porto: un porto per tre.

Un invito per 3

Con la Determinazione Reg. Gen. N. 365 del 17/06/2021 Serv. N. 66 per l’affidamento del servizio per il funzionamento dell’approdo turistico di Lacco Ameno per la durata di quattro mesi si è provveduto alla approvazione documentazione di gara varato dal responsabile di settore Enzo D’Andrea solo il 01° giugno 2021.L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Al termine ultimo per la ricezione delle istanze di partecipazione il giorno 14 giugno 2021 alle ore 10:00, sono pervenute mediante secondo le modalità indicate nell’Avviso n. 3 (tre) istanze di partecipazione così identificate da prospetto generato automaticamente dalla piattaforma:

n° 1 del 03.06.2021 alle ore 17.51; n° 2 del 11.06.2021 alle ore 12.34; n° 3 del 11.06.2021 alle ore 13.17.

La manifestazione di interesse è espletata dalla Stazione Appaltante mediante la piattaforma “TuttoGare PA” tramite la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, verifica delle istanze e la successiva procedura di gara.

Tutto entro il 28 giugno

Cosi con verbale n° 01 del 17.06.2021 il Responsabile Unico del Procedimento D’Andrea ha proceduto all’apertura e verifica dell’idoneità delle istanze presentate da ciascun Operatore economico e dei documenti ivi contenuti. Le 3 istanze sono risultate alla verifica dell’architetto napoletano idonee alle richieste dell’Avviso di Manifestazione di Interesse. Ora, come indicato nella Manifestazione di Interesse, nel caso di “ numero di manifestazione di interesse inferiore o uguale a 5, l’Amministrazione procederà, tramite lettera di invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilito dal presente avviso.

I tre invitati al tavolo dovranno ira inviare le proposte di gestione entro e non oltre le ore 10:00 del 28/06/2021.

L’invito alla procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.

Salvo TAR Campania e diritti dell’attuale gestore

La partecipazione alla gara non dà alcun diritto all’aggiudicazione essendo la stessa doverosamente subordinata all’esito dell’udienza cautelare collegiale innanzi al TAR Campania Napoli fissata per il prossimo 30 giugno 2021 in cui verrà discussa la richiesta di sospensiva degli atti di indirizzo del Comune di Lacco Ameno per la gestione diretta da parte dell’Ente dell’approdo turistico formulata dalla società Marina del Capitello s.c.a r.l. nell’ambito del ricorso n. 2397/2021 R.G., provvisoriamente accolta con decreto monocratico n. 1061/2021 sino alla predetta data. Dunque un nuovo affidamento ed una gara espletata salvo TAR e salvo diritti dell’attuale gestore. Infatti, come si legge agli atti l’amministrazione di Giacomo Pascale, pur prendendo atto e conformandosi al provvedimento cautelare, ha inteso procedere nella presente procedura in un’ottica di ottimizzazione dei tempi e in considerazione di un eventuale rigetto dell’istanza cautelare in sede di udienza di discussione in contradditorio tra le parti, che determinerebbe la necessità di attivare con immediatezza i servizi dell’approdo turistico, al fine quello di garantire, nelle more del giudizio, l’attuazione di alcuni principi cardine della p.a. quali quello di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

L’affidamento, lo ricordiamo, avverrà, o avverrebbe è il caso di dire vista la situazione, con il ricorso della procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo come prezzo base soggetto a ribasso , l’importo di € 38.662,58, oltre € 124.833,25 per costi del personale non soggetto a ribasso. Tali importi sono da considerarsi al netto dell’IVA per un importo complessivo di € 199.464,91. Dunque la “gara“ sul porto prosegue e non è solo riferito ale procedure pubbliche.