Un popolo che non vuol cambiare |#4WD

Tanta gente è venuta ad Ischia in occasione del weekend pasquale e la nostra Isola è parsa rinata e ravvivata dopo il torpore di quel maledetto Covid che ancora stenta ad abbandonarci.

Tuttavia la considerazione è d’obbligo: adesso andiamo sì incontro al ponte del 25 aprile, quindi ad un altro weekend in cui sono in tanti quelli che amano regalarsi una vacanza breve dalle nostre parti. Ma dopo cosa succederà? Si tornerà all’andamento lento della bassa stagione, o in qualche modo il turismo e il suo indotto cominceranno a ingranare?

I segnali che ricevo dagli amici operatori, nonostante la guerra e, soprattutto, il caro bollette di cui non tutti hanno preso ancora piena coscienza, sembrano confortanti al punto da far passare in secondo piano la rinnovata assenza dei russi tra i nostri prossimi ospiti. Ischia è gettonatissima e le prenotazioni paiono non mancare un po’ per tutti, salvo che per i cinque stelle che, naturalmente, vedono sensibilmente assottigliato il loro target più altamente remunerativo. Certo è che se un hotel da oltre quattrocento posti in pieno centro ad Ischia passa da quaranta a settantacinquemila euro di metano per la sola cucina negli ultimi due mesi, è inevitabile che le stime di pricing degli alberghi di casa nostra debbano essere necessariamente riviste al rialzo; un po’ come per i ristoranti, molti dei quali già dalla scorsa stagione avevano impropriamente rincarato il proprio menu.

Naturalmente, nonostante i proclami social alquanto fuorvianti del sindaco d’Ischia, ormai prossimo alla campagna elettorale, lo stato in cui il Paese si è presentato in questo fine settimana (lavori in corso in Via Antonio Sogliuzzo, problemi con i collegamenti autobus, traffico a dir poco infernale e chi più ne ha più ne metta) rappresenta lo specchio fedele di quanto incapace sia chi dovrebbe guidarci verso un’accoglienza degna del buon nome dell’Isola e che, invece, si dimostra perfetto rappresentante di un popolo che proprio non vuol cambiare.