Un ponte ischitano tra ricordi e speranze: il ritorno della bella gente | #4WD

A volte basta un pranzo inaspettato per aprire una riflessione più ampia su ciò che siamo diventati, su ciò che abbiamo perso e, forse, su ciò che potremmo ancora sperare di ritrovare. Ieri a pranzo, in occasione del ponte del 25 aprile, Catrin aveva voglia di parmigiana di melanzane e io di un buon Bloody Mary per innaffiare uno stuzzichino. Nulla di programmato con grande anticipo, solo il desiderio di una breve fuga dall’ordinario, complice un calendario che quest’anno ha voluto regalarci un lungo fine settimana a partire dal venerdì, rendendo un po’ vacanzieri anche noi indigeni.Va detto che fin dai primi arrivi di giovedì ci siamo resi conto che il pubblico appariva diverso rispetto a quello del caotico (ma non troppo, quest’anno) weekend pasquale. La folla rumorosa, disordinata, spesso distratta e incurante che aveva affollato le strade di Ischia la scorsa settimana sembrava essere sparita, sostituita da un’umanità più contenuta nei numeri, ma decisamente più “qualificata”. Un aggettivo che oggi può sembrare elitario, forse persino fastidioso, ma che in realtà descrive qualcosa di molto semplice: un’educazione nei gesti, una cura per l’aspetto, un modo di porsi che parla di rispetto — per sé, per gli altri, per i luoghi.Il nostro definitivo termometro di ieri a pranzo, quindi, è stato il “Medora”, ristorante-bar dall’atmosfera elegante e senza tempo. Non ci aspettavamo nulla di particolare quanto ad affluenza e, invece, ci siamo ritrovati immersi in una sala piena di “bella gente”. Non tanto per l’abbigliamento, quanto per l’eleganza naturale che traspariva dai sorrisi, dai toni di voce sommessi, dalla capacità di stare insieme senza invadere gli spazi altrui. Un piccolo miracolo di civiltà, che ci ha fatto ricordare i tempi in cui Ischia era davvero un luogo di villeggiatura raffinata, dove il turismo era sinonimo di cultura, benessere, incontro, good spender.Non si tratta di nostalgia fine a se stessa, né di un’idealizzazione del passato. Ischia ha sempre avuto, e avrà sempre, mille volti. Ma chi, come me, ha vissuto l’isola nei suoi anni più belli, sa che esiste una differenza profonda tra il pienone e la qualità. E ieri, in quell’ambiente così sorprendentemente raccolto e curato, ho avuto la sensazione che un pezzetto di quella Ischia potesse ancora esistere.Certo, il turismo di massa ha trasformato l’isola, come ha fatto con tanti altri luoghi d’Italia. E spesso ci siamo abituati a pensare che questa trasformazione fosse irreversibile, che la bellezza del luogo fosse destinata a soccombere sotto il peso della quantità e, soprattutto, per colpa della proverbiale incapacità di un’amministrazione locale priva di qualsiasi senso di tutela del territorio e programmazione che si rispettino. Ma a volte bastano poche persone giuste, in un posto giusto, per riaccendere una speranza. E Ischia, con il suo patrimonio naturale, le sue terme, la sua cultura, forse nonostante tutto merita ancora questo tipo di turismo: consapevole, rispettoso, innamorato.Forse la chiave sta proprio nel ritrovamento di una visione autentica, nel tipo di esperienza che proponiamo, nel coraggio di dire no a ciò che deturpa e riempie ad ogni costo per inseguire un’idea di qualità. Non per chiudersi, ma per valorizzarsi. Per tornare ad attrarre non solo chi cerca un letto, lo “struscio” e un selfie, ma chi desidera vivere, anche solo per qualche giorno, in un luogo che abbia un’anima.Quella che abbiamo incontrato ieri al “Medora” non era solo “bella gente”. Era un’eco del passato e una possibilità per il futuro. Era la dimostrazione che una Ischia elegante, civile, viva nel senso più profondo, può ancora esistere. E che forse sta a noi — ospiti, residenti, operatori — coltivarla e rispettarla con pazienza e amore. Da veri ischitani.