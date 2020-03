Un patto sospeso non fa primavera | #4WD

L’avvento della primavera, ieri, sembra essere passato del tutto inosservato. Tutti abbiamo qualcosa di più grave in comune a cui pensare. Anch’io, pur avendo nel mio giardino boccioli di camelie, peschi, aranci e pruni in fiore, sono stato totalmente sopraffatto dall’annuncio di Ursula Von der Leyen che sospende il patto di stabilità per tutti gli stati membri dell’Unione. Una notizia esaltante, a mio giudizio, ma che non basta ancora. L’analisi corretta, a cui affido la conclusione di questo 4WARD, l’ha fatta Bruno Vespa su alcuni quotidiani di ieri, tra cui “Il Mattino” di Napoli e “Quotidiano.net”, a proposito di un possibile Piano Marshall 2020.

“Il virus uccide gli ammalati con patologie pregresse. L’Italia si trascina da vent’anni una patologia gravissima, la mancata crescita. Covid-19 può darle il colpo finale. Per evitarlo occorre uno tsunami di soldi. Non possiamo stamparli come americani, inglesi e giapponesi e quindi dovremo farceli prestare e restituirli. Ma i soldi che la Bce attraverso le banche presta alle imprese, visto che i tassi stanno a zero, dovranno essere restituiti con moltissimo comodo se vogliono avere una qualche efficacia. Questi soldi non possono fermarsi alle imprese più strutturate, ma devono scendere a pioggia fino alle piccole e alle piccolissime, se non vogliamo assistere a una strage economica e sociale. C’è un altro sistema molto efficace e di immediata attuazione: il Fisco. Il governo ha giustamente tutelato i dipendenti con la cassa integrazione generalizzata. Adesso deve farlo con gli imprenditori grandi e piccoli per evitare la bancarotta di interi settori: alberghi e ristoranti che perdono la stagione, professionisti e artigiani che non lavorano, imprese con l’acqua alla gola già prima di questa tragedia virale. Nell’immediato dopoguerrac’era una voglia straordinaria di crescita. Questa è l’occasione irripetibile per ritrovarla. A patto di avere il carburante per far ripartire la macchina.”

E che primavera sia. Subito!