Un pareggio che sta stretto, l’ottima prestazione e Talamo subito in gol. Il commento di Ischia-Fidelis Andria

Un punto che ha rappresentato un piccolo ma significativo passo verso la salvezza: l’Ischia Calcio ha rallentato la marcia della Fidelis Andria, pareggiando al ritorno in campo dopo la pausa e muovendo la propria classifica, con il terzo risultato utile consecutivo. La squadra di Antonio Foglia Manzillo ha messo in campo una prestazione energica, ricca di personalità, e ha giocato un buon calcio, anche se non è riuscita ad ottenere l’intero bottino. La sfida, valida per la ventottesima giornata, si è conclusa con un pareggio (1-1), all’insegna di una prestazione che ha regalato buoni spunti.

Lavoro, motivazione e freschezza atletica: questi gli ingredienti principali che la sosta ha permesso di mettere in campo. La pausa ha dato modo ai gialloblù non solo di recuperare qualche giocatore dall’infermeria, ma anche di affinare i concetti tattici, creando una squadra compatta e determinata. Il gruppo di Foglia Manzillo si è rivelato particolarmente agguerrito, mettendo in pratica sul campo una difesa solida e una proposta offensiva che, purtroppo, non ha fruttato quanto sperato. In particolare, la squadra ha preferito costruire il gioco sulla fascia destra, da dove sono arrivate le maggiori occasioni da rete. Tuttavia, anche sulla sinistra e nel cuore del campo, l’Ischia ha dimostrato buone trame di gioco, accompagnate da una lettura impeccabile nella fase difensiva.

La partita al Mazzella è stata una delle migliori prestazioni stagionali della squadra, soprattutto nel primo tempo. I ragazzi di Foglia Manzillo hanno creato numerose occasioni da rete, ma non sono riusciti a concretizzare, chiudendo la prima frazione di gioco in svantaggio. Il gol subito è arrivato da una punizione ben calibrata da parte di Kragl, ma la reazione dell’Ischia è stata immediata. La squadra ha continuato a sviluppare le proprie idee con determinazione e alla fine è riuscita a pareggiare con grande convinzione. Le rotazioni dalla panchina si sono rivelate efficaci, con l’ingresso di Talamo che ha lasciato il segno sulla partita e ha mostrato segni evidenti di ripresa dopo l’infortunio.

Il centravanti è stato protagonista assoluto al suo ritorno in campo, siglando con una pregevole incornata il timbro del pareggio a metà ripresa. Con questo gol, Talamo ha raggiunto la decima rete in campionato, in venticinque presenze, avvicinandosi al suo record personale di undici marcature, fatto registrare nella stagione 2021/22 con la maglia della Nocerina, in trentacinque partite. Nonostante le ottime risposte, la squadra ha visto cadere l’imbattibilità di Rizzuto, che durava da due gare.

I gialloblù hanno infatti subito gol, ma ancora una volta da calcio piazzato: nelle ultime cinque partite, sono stati solo Felleca (su rigore a Nocera) e Kragl (con una punizione al Mazzella) a superare la difesa isolana, a dimostrazione di una retroguardia comunque solida ma che deve migliorare nella gestione di queste situazioni.