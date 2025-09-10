Un parco urbano dalle terre della frana: Forio apre il cantiere di via Casale

Materiali recuperati dall’alluvione del 2022 diventano la base di un progetto da 2,6 milioni di euro, tra sostenibilità ed economia circolare

A Forio la ricostruzione passa anche dal verde. Sono partiti i lavori per la realizzazione del Parco urbano nell’area di via Casale, dove verranno riutilizzati 25 mila metri cubi di materiale proveniente dalla frana del 26 novembre 2022. Il cantiere, avviato ufficialmente nel pomeriggio alla presenza del sindaco Stani Verde, del commissario straordinario Giovanni Legnini e del subcommissario Gianluca Loffredo, segna un passo decisivo verso la rigenerazione di uno spazio che per mesi aveva rappresentato l’immagine della devastazione.

Le terre e le rocce accumulate dopo gli interventi di messa in sicurezza e di pulizia degli alvei, oggi opportunamente vagliate e caratterizzate, saranno la base per un’operazione di recupero che guarda alla sostenibilità e all’economia circolare. Il progetto, dal valore complessivo di 2,6 milioni di euro, è finanziato con le risorse dell’Ordinanza Speciale n. 7 del 29 dicembre 2023.

«Forse è il primo parco urbano in Europa realizzato con i materiali di una frana», ha commentato il sindaco Verde, sottolineando l’importanza simbolica dell’iniziativa. «Quest’area, che un tempo era un biglietto da visita negativo per il paese, diventerà uno spazio di sport, svago e socialità». Entusiasta anche il commissario Legnini, che ha definito l’opera “un esempio di come un problema possa trasformarsi in opportunità grazie a controlli rigorosi e al rispetto dell’ambiente”.

Il cantiere sarà completato nei prossimi mesi, restituendo alla comunità isolana un polmone verde in grado di unire memoria e rinascita.