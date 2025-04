Un Papa giovane? I (non) giochi del conclave |#4WD

Ha fatto discutere, negli ambienti vaticani e non solo, la recente dichiarazione di un noto vaticanista secondo cui sarebbe “praticamente impossibile” che un conclave elegga un pontefice con meno di sessant’anni. Il motivo, secondo questa analisi, non è teologico né pastorale, bensì eminentemente strategico: i cardinali elettori eviterebbero di votare un collega troppo giovane perché, con ogni probabilità, regnerebbe così a lungo da precludere loro la possibilità di partecipare a un successivo conclave.È una riflessione che, per quanto disincantata, apre squarci interessanti sul funzionamento reale — e spesso poco trasparente — della macchina ecclesiastica a meno di ventiquattr’ore dalle esequie e dalla sepoltura di Papa Francesco. Sotto l’apparente solennità e spiritualità del conclave, si celano dinamiche umane, calcoli, alleanze e anche una certa dose di ambizione personale. Pensare che l’elezione del successore di Pietro sia guidata esclusivamente dallo Spirito Santo può consolare molti fedeli, ma chi conosce i corridoi vaticani sa bene che lo Spirito, se soffia, lo fa in mezzo a fitte trame di potere.L’idea che un papa giovane sia un ostacolo per i cardinali elettori, perché “li condannerebbe” all’irrilevanza per venti o trent’anni, non è solo plausibile: è già nei fatti. L’ultimo esempio evidente è quello di Giovanni Paolo II, eletto a 58 anni e rimasto in carica per 27 lunghi anni. Molti dei cardinali che lo elessero morirono prima di poter entrare in un altro conclave. Dopo quel pontificato, la tendenza si è invertita: Benedetto XVI fu eletto a 78 anni e Francesco a 76. Papi anziani, quindi, ma anche con una visione pastorale forte e la capacità — almeno in teoria — di lasciare il campo in caso di necessità. Come, del resto, ha fatto Ratzinger con una decisione che ha fatto epoca.La prospettiva sollevata dal vaticanista pone però una questione etica importante: fino a che punto la scelta del papa è guidata da motivazioni spirituali e fino a che punto da interessi personali? Se un cardinale vota — o non vota — un candidato per garantirsi una futura possibilità di rientrare in conclave, allora si è ben lontani dall’ideale evangelico del “servizio”. Eppure, è proprio questa la realtà, almeno in parte. La politica ecclesiastica non è immune dalla logica della convenienza.Non si tratta, naturalmente, di condannare in toto il collegio cardinalizio. I conclavi sono momenti straordinari e complessi, dove entrano in gioco sensibilità teologiche, equilibri geografici, tensioni culturali e visioni ecclesiali diverse. Ma è proprio per questo che sorprende l’assenza, ormai da decenni, di una candidatura giovane. Se davvero il mondo ha bisogno di una Chiesa dinamica, capace di parlare ai giovani e di affrontare le sfide contemporanee con energia e visione di lungo periodo, perché non pensare a un papa cinquantenne?Forse perché, nel concreto, un pontefice con davanti trent’anni di regno rappresenta una variabile troppo destabilizzante. Un’elezione del genere sposterebbe l’asse del potere per generazioni. E in un’istituzione dove il cambiamento è spesso lento e controllato, questa eventualità può sembrare più minacciosa che auspicabile.La Chiesa è chiamata, oggi più che mai, a interrogarsi su sé stessa: sulla propria governance, sulla coerenza tra le parole e i fatti, sulla trasparenza dei suoi processi decisionali. E anche su chi vuole mettere alla guida del proprio popolo. Se davvero si desidera un rinnovamento, occorre il coraggio di rompere alcuni schemi — compreso quello che relega i papabili a una fascia d’età “di sicurezza”.Perché non è l’anagrafe a fare un buon pastore, ma la visione, la fede e la capacità di guidare con umiltà e coraggio, attraverso il giusto compromesso tra solennità e innovazione.