Un nuovo ecografo per il Rizzoli

Una raccolta che, davvero, fa bene al cuore.

Alessandro Migliaccio, imprenditore isolano, e alcuni amici alcuni giorni fa hanno dato il via ad una raccolta fondi che ha portato all’acquisto di un ecografo che è stato donato all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

“La raccolta fondi – dichiara Migliaccio – è partita da me e voglio ringraziare l’associazione Progetto Emmaus Onlus che ha messo a disposizione il propio conto corrente per far confluire le donazioni. In particolare ringrazio il presidente Arcangelo russo e il tesoriere Francesco Scia per la loro disponibilità. Ringrazio gli amici che mi hanno dato una mano per questa raccolta fondi per l’ospedale. Grazie.”