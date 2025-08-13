Un Lilla che resiste: dove la vita resta e la morte si fa ospite

Tra il profumo delle sue piante e il lilla in ogni sfumatura, il ricordo di Lucia ha riempito la casa come faceva lei, trasformando il dolore in gratitudine

Rossella Novella | Il lilla è il suo colore preferito, ma da utilizzare solo in occasioni speciali e per lei avere la casa piena di ospiti, quasi quotidianamente, era una occasione speciale.

Era fatta così Lucia, come il lilla che nasce dall’unione del rosso e del blu, connubio e fusione di calma, legata al blu e impulsività legata al rosso. Eterna labile dicotomia tra un temperamento impulsivo, energico, esplosivo e l’espressione in stile moderata, riflessiva, quasi pacifica. Le contraddizioni quelle belle, gli alti sempre altissimi e i bassi sempre intensi. Come il suo lilla, connubio di rosso fuoco/passione e blu rilassamento e pace

In alcune culture il lilla, declinazione chiara del viola, ha un significato legato alla spiritualità, alla saggezza e al risveglio dell’anima. È considerato un colore che unisce la razionalità all’emotività, il caldo al freddo, rappresentando un equilibrio tra cielo e terra, calma e passione. Come Lucia, temperanza e inquietudine, sprazzi di equilibrio armonico con altalenanti istanti di caos interiore.

Nel Trigesimo che Lei Stessa Avrebbe Organizzato per Celebrare la Vita, sfidando la Morte, il tema è stato il Lilla, lilla come il Suo Sorriso che ha tappezzato i cuscini, i sonaglini, le foto ciondolanti e i cuori di chi ha preparato, allestito o anche solo assistito. Anche le piante, le sue adorate piante, parlavano lilla.

C’è chi la morte la piange in silenzio, chi la veste di nero e la chiude in una stanza a impolverare i soprammobili, i ricordi e un po’ anche l’anima e c’è pure chi la guarda dritto negli occhi, l’affronta a schiena dritta, un po’ ammaccata ma eretta e con il sorriso pieno di nostalgia e al contempo, di gratitudine, ne festeggia, anche in maniera un po’ beffarda, tutta la vita che resta.

A trenta giorni dall’ultimo saluto, appena trenta giorni — con la ferita ancora fresca, la famiglia ha scelto di non lasciarla sanguinare in silenzio, invano, in isolamento. Hanno voluto una festa, non una commemorazione. Una festa vera, come quelle che lei organizzava con attenzione maniacale, con il colore giusto — il lilla, declinato in ogni sfumatura — e con il cuore sempre pieno di vita, uno sguardo all’allestimento, un occhio agli ospiti, la cura e l’accudimento come lei avrebbe imposto.

Tutto lilla, i festoni, le tovaglie, i bicchieri. E poi lui, il marito, con quella polo lilla un po’ improbabile che però, lì, aveva un senso preciso e nessuno si aspettava che la indossasse: era un regalo di lei, di tanto tempo fa e indossarla era come dirle ancora una volta “sono qui”. Quando Lucia gliela regalò, tutti storsero un po’ il naso, poco però, che non si vedesse l’imbarazzo ed il silente pensiero “speriamo non voglia anche fargliela indossare”..e invece.

La festa è stata allestita di sera, al ritorno della messa in suffragio, fuori al terrazzo che lei ogni estate curava ed allestiva per ospitare quanti più amici vi entravano. Tra gli alberi, corde tese come fili di memoria, ondulavano sonagli che volteggiavano al venticello flebile di una torrida estate: tintinnii delicati, quasi sciamanici, come se ogni tocco d’aria fosse un richiamo d’anima. Insieme ai sonagli, le conchiglie: quelle del mare che lei tanto amava, che la rappresentavano. E appese a ogni filo, fotografie: lei che ride, lei che balla, lei tra gli amici, lei nel suo mare.

Camminare in quel piccolo sentiero era come attraversare la sua vita. La si poteva quasi sentire ridere tra gli ospiti, dietro un bicchiere di vino, mentre dispensava consigli o battute ironiche, allertando una figlia o l’altra perché mettesse a tavola l’acqua che era terminata o le posate che mancavano o rincarassero i piatti di carta terminati.

Eppure, nonostante la dolorosa bellezza di quel momento, la mancanza graffiava ancora. Teresa, la nipote arrivata dagli Stati Uniti, che ogni estate arrivava dagli Stati Uniti, osservava intorno, alzava lo sguardo verso il cielo, con la speranza di ricacciare all’indietro quella lacrima che trasbordava dal lago dei suoi occhi lucidi. Non era riuscita a esserci quando la zia era morta. Non l’aveva vista spegnersi, e quel non esserci la rodeva dentro come un’occasione mancata, un abbraccio mai dato.

“Vieni con me, allontaniamoci, fai qualche passo indietro”… “guarda le cose da lontano, mettiti qui, sul cancello, come se stessi appena arrivando. Adesso socchiudi un po’ gli occhi e schiudili piano piano, lentamente, La vedi? Sta lì, proprio lì in mezzo. La senti la voce? Sta lì.”

Ha annuito Teresa, con il viso umido di lacrime che sembravano finalmente sciogliere il nodo della distanza.

E poi sua figlia, una delle due. Anche lei aveva il cuore pesante e il rammarico che lasciava in pace quella parte di mente che vuole governare gli eventi, tutti, anche la morte: “Quando è morta, non ho preparato nulla per chi è venuto a casa. Lei avrebbe voluto che ci fossero torte, biscotti, cose buone da offrire… come faceva sempre lei.”

Non gliel’aveva permesso il dolore, che paralizza mani e pensieri. E questa festa era anche per lei, per riparare quel silenzio di zucchero e farina mancato. Per riconciliarsi con quello che sarebbe stato se non fosse. E per chiederle scusa senza parole, per dirle: “Questa volta, mamma, abbiamo preparato tutto. Ci sei tu, in ogni piatto, in ogni bicchiere, in ogni risata che ci viene un po’ forzata ma vera.”

E allora sì, questo trigesimo non è stato un commiato ma un modo per tenerla ancora qui, non trattenerla, perché anche a lasciarla andare c’è stato bisogno di una grande forza che solo l’amore piò dare, ma a mantenerla, viva nel ricordo, nel cuore, nei gesti, tra i sonagli e le conchiglie, tra le sfumature di quel lilla che le somigliava tanto e le fotografie che la ritraevano felice. Perché finché qualcuno sa socchiudere gli occhi e dire “la vedo”, allora la morte è solo un’ospite invisibile, che guarda la vita e non tocca. E se anche tocca non scalfisce quello che sopravvive alla vita e alla morte, l’amore.

E poi? Come tutte le feste, anche questa è finita. L’ultimo ospite andato via e la porta si è chiusa, la musica si è spenta e il silenzio di eco e suggestioni remote ha preso il posto della filodiffusione.

Quando i parenti riprenderanno il loro volo, quando ognuno tornerà al proprio quotidiano, la nostalgia sarà onda che torna. Che va, si allontana e si avvicina riportare il ricordo di quello che manca.

Resterà quel lilla che sbiadisce appena ma che resiste, quel tintinnio che il vento continua a far suonare, quasi a dire che lei è ancora lì, appena un po’ più in là di dove possiamo guardare, oltre il confine di due occhi schiusi appena. E tra i cuscini di fotografie poggiati su un divano che continua ad accomodare, per far star bene gli ospiti, che non sia mai viene qualcuno e non trova riparo.