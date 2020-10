Un legame di Covid tra Ischia e Brescia. Rientrano dalla vacanza positivi. 5 positivi e 42 in isolamento!

42 turisti bresciani hanno avuto la stessa sorte del primo caso ischitano di positività al Covid: si sono beccati il virus qui da noi. Ora come allora, ovviamente, in comune c’è solo la località.

Come scrive “Il Giornale di Brescia”, c’è il concreto rischio di un vasto focolaio tra i 42 turisti della Valle Camonica che sono appena rientrati da una vacanza a Ischia.

Il primo a sentirsi male lo aveva fatto quando era ancora sul pullman durante il viaggio di ritorno: è qui, infatti, che potrebbe essersi scatenato il cluster di contagi, dopo tante ore passate insieme, in un ambiente chiuso.

I cinque positivi sono già in isolamento obbligatorio, mentre per tutti i loro contatti stretti – ovvero le persone che hanno incontrato nelle ultime 48 ore – è scattata la quarantena fiduciaria. Sono in isolamento anche gli altri 37 compagni di viaggio, e che sono rientrati con loro a bordo dello stesso autobus. “