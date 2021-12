Un invito alla Fondazione “F. Taglialatela”: “Spetta a noi l compito di far chiarezza sulle affermazioni di Riina”

“Sono passati 37 anni da quel drammatico 23 dicembre 1984. 37 anni di dolore, sofferenza, desiderio di giustizia, voglia di giungere alla verità. Tutto questo è sintetizzabile in due semplici ma profonde parole: memoria e impegno”. Così Rosaria Manzo, presidente dell’associazione che riunisce i familiari delle vittime della strage sul treno Rapido 904, un attentato terroristico- mafioso all’interno della Grande Galleria dell’Appennino che cagionò 16 vittime e 267 feriti.

https://youtu.be/hMk19CZG-ow



Il 23 dicembre, giorno dell’anniversario, si è svolto solo un breve momento di commemorazione in forma ristretta, in ossequio alle norme anti Covid, alle ore 12.45 presso il binario 11 della Stazione Centrale di Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi. Analoga iniziativa si è tenuta a San Benedetto Val di Sambro, dove furono prestati i primi soccorsi ai feriti.

“Dietro ciascuna di quelle 16 vittime e di quei 267 feriti ci sono storie, sogni, passioni, aspirazioni, sete di futuro. Sembra assurdo parlare di futuro quando si fa memoria. Lo sarebbe se questa restasse un mero rituale, quasi un’abitudine. Per noi non è mai stato così. Per noi la memoria è anche futuro perché serve a dare un senso alle vite spezzate e irrimediabilmente segnate da quella efferata strage, agli anni non vissuti dai nostri cari che tutti noi proviamo a riempire di contenuti, da far conoscere in modo particolare ai giovani che 37 anni fa non erano neppure nati. Il futuro è proprio la memoria che si fa impegno: riacutizzare il dolore anima il nostro presente e la nostra volontà di arrivare a squarciare il velo che copre i tanti perché irrisolti della

strage. Anche quest’anno, da Napoli a San Benedetto Val di Sambro, uniamo il Paese attraverso il ricordo dei nostri cari: bambini, madri, padri, innocenti sacrificati sull’altare della nostra democrazia”.

La Presidente dell’Associazione ha giustamente parlato di impegno. Oltre la memoria riteniamo sia importante un impegno civile che faccia finalmente luce su quanto successo. Non dimentichiamo che quando il capo mafioso Totò Riina è stato assolto in primo grado, la sentenza di assoluzione ha chiuso i lavoro affermando che la strage è “un coacervo di convergenti interessi”. Una frase gravissima sulla quale bisogna fare chiarezza. Di chi sono questi interessi?

Degli apparati dello Stato che convergono con quelli dei mafiosi, o quelli dei mafiosi che convergono con quelli di alcuni politici? Non possiamo lasciar sospesa nel vuoto un’affermazione del genere ed aspettare che fra cinquant’anni ancora, qualcuno, rovistando fra le carte scopra gravissime complicità. Ecco perché riteniamo doveroso che la Fondazione “Federica Taglialatela” avvii un lavoro di approfondimento per la conoscenza della verità, insieme all’Associazione dei Familiari delle Vittime, insieme ai sindaci dei Comuni interessati, quelli isolani e quelli di residenza delle vittime. Per andare avanti, per conquistare altri elementi necessari a scoprire le responsabilità soprattutto dei mandanti, molti dei quali forse, sono ancora tra noi a decidere le sorti di questo paese, come se nulla fosse successo.