Un Governo di cui essere fieri. Finalmente. | #4WD

Il gioco delle parti porterebbe chiunque a giudicare, a giusta ragione aggiungo io, le mie valutazioni positive sul Governo Meloni semplicemente in quanto tesserato di Fratelli d’Italia.

Vi prego di credermi, invece, quando Vi dico che se sono orgoglioso della partenza di questo esecutivo è per le diverse prove di competenza e coerenza che Giorgia e i suoi stanno dando nell’ambito dei provvedimenti adottati in queste prime settimane al timone di Palazzo Chigi e dei vari dicasteri.

Troppo facile, per uno come me, evitare di cadere nel tranello delle minacce francesi quali conseguenza delle scelte di Piantedosi in materia di immigrazione. La neo-Presidente del Consiglio lo aveva detto in campagna elettorale e ha mantenuto la promessa: pari dignità in Europa, senza alcun timore reverenziale. Così come col reddito di cittadinanza: pagando a caro prezzo in termini di consensi al sud, il messaggio era già arrivato in anticipo, forte e chiaro, a tutti gli elettori, definendolo una misura iniqua che andava rivista ad ogni costo, così come -anche se in proporzioni del tutto diverse- il Superbonus 110. E in un colpo solo, ecco un fiume di soldi a sostenere imprese e famiglie per il caro bollette e la drastica riduzione delle accise sui carburanti, per far scendere il prezzo al litro dai 20 ai 30 centesimi.

Sembra che anche l’opposizione di sinistra e dintorni non abbia più argomenti validi per criticare la maggioranza, neppure le classiche arrampicate con le unghie sugli specchi; e questo è senza dubbio un segnale di quanto bene si stia facendo, condivisibili o meno che siano certi provvedimenti, rispetto a un programma elettorale che a quanto pare continua ad essere gradualmente condiviso e portato avanti da tutte le forze di centrodestra al Governo e in Parlamento.

Se tanto mi dà tanto, siamo finalmente davanti ad un agire consequenziale, laddove la politica sta riuscendo a fornire al Paese delle risposte in linea con le proprie premesse, più che promesse, attraverso una rappresentatività seria e qualificata.