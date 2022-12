Un giocattolo per Ischia. Nello Savoia: “Un momento molto emozionate per tutti”

Grande partecipazione per l’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia Bacoli “Un giocattolo per Ischia”: il 18 dicembre il gruppo di Fratelli d’Italia di Bacoli ha avviato una raccolta di giocattoli da destinare ai bambini di Casamicciola colpiti dall’alluvione di qualche settimana fa. La partecipazione dei cittadini di Bacoli a questa iniziativa solidale è stata davvero importante. Venerdì 23 mattina il Consigliere Nello Savoia con una delegazione di attivisti di FDI Bacoli si sono recati a Casamicciola per la consegna dei doni raccolti. Un momento molto emozionate per tutti.

La Bacoli seria, quella che non strumentalizza le tragedie per la fama di protagonismo del sindaco, aiuta Casamicciola con una raccolta di giocattoli annunciata sui social e poi portata sul territorio dall’amico Nello Savoia e dagli amici della Protezione Civile, Falco della Regione Campania. Una mattinata di consegna di incontro. So che avete incontrato diversi bambini e avete potuto toccare quello che è il lato triste, molto triste, di questa vicenda che continuerà ad andare avanti.

Sì, è stata una bellissima giornata. Abbiamo raccolto i giochi domenica scorsa. A Bacoli c’è stata tanta partecipazione, ma soprattutto dei bambini di Bacoli che hanno consegnato i regali e questo è stato un momento veramente toccante, soprattutto quando la sensibilità arriva dai bambini. Questa iniziativa parte proprio dall’idea di un bambino di 12 anni che ci chiese di organizzare una raccolta di giocattoli per i bambini di Ischia. Oggi (venerdì, ndr) siamo venuti per la consegna. Voglio ringraziare la Protezione Civile “Falco”, la Protezione civile locale e ringrazio anche la Guardia di Finanza che ci ha accompagnato per arrivare qui e donare un sorriso ai bambini di Casamicciola immersi in questa tragedia. Speriamo che con questo piccolo gesto i più piccoli di Casamicciola potranno sorridere e avere l’opportunità di fare un felice Natale.

Con i volontari dell’associazione della Protezione Civile Falco. Ogni tragedia ha un dolore a sé. Voi che ne conoscete di più, questa come vi ha toccato in maniera particolare?

Noi siamo legati al territorio di Ischia in maniera particolare. Eravamo presenti anche nel 2017 per il terremoto. Ogni tragedia porta con sé dei dolori. Noi abbiamo aiutato gli amici di Bacoli che hanno compiuto questo gesto bello, noi come Protezione civile abbiamo fornito il supporto logistico anche grazie alla Guardia di Finanza e, ovviamente, anche il contatto sul territorio è importantissimo perché ci consente di sapere le esigenze precise.

Il Consigliere Savoia dichiara: “Il mio infinto ringraziamento va innanzitutto al mio gruppo operativo dei ragazzi di Fratelli di Italia e al Movimento Giovanile di Bacoli che sono stati mente, cuore e mani di questa bellissima iniziativa solidale “Un giocattolo per Ischia”. Ringrazio tutti voi cittadini che domenica scorsa avete donato i giocattoli al nostro stand di Bacoli e Fusaro. Un forte ringraziamento alla protezione civile Falco, in particolare nella figura di Nunziante Lucci, che ha organizzato ogni dettaglio affinché la consegna dei doni avvenisse senza intoppi, in sinergia con la Guardia di Finanza, la protezione civile di Ischia e la Caritas di Ischia, che ringrazio ulteriormente! Ringrazio i consiglieri Stani Verde e Jessica Maria Lavista di Forio per la loro presenza e tutti i coloro che hanno contributo in qualche modo affinché oggi riuscissimo nel nostro intento: donare un sorriso ai bambini di Casamicciola!

Bambini che trascorreranno le feste di Natale lontano dalle loro case, dalle loro certezze. Bambini che hanno perso tutto, ai quali ho promesso che questa luce che abbiamo acceso su di loro, non si spegnerà dopo Natale. La manterremo accesa!”.