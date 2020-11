Un DPCM inutile… al volo. E non solo | #4WD

Il nuovo “editto” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, più che assegnare un colore a ciascuna regione italiana, tinge ancora la nazione con le tinte dell’approssimazione e dell’inadeguatezza. Ancora una volta stiamo assistendo a indicazioni raffazzonate, prive di alcun criterio logico, scientifico ed operativo. E si continua ad affrontare l’emergenza Covid con un unico principio: evitare ad ogni costo nuovi impegni per “ristori” (come li chiama il governo Conte), considerato che quelli già stanziati per il primo lockdown non sono stati ancora concretamente e completamente erogati. Figuriamoci quelli impegnati la scorsa settimana…

Un esempio per tutti: ieri ho viaggiato in aereo per Milano con la compagnia EasyJet. Volontariamente avevo scelto un posto in prima fila pagando un supplemento, al fine di ridurre la distanza con altri passeggeri. Poi ho pensato: chissà se il nuovo DPCM, nel prevedere da domani la riduzione del 50% dei posti nei trasporti pubblici, mi avrebbe fatto risparmiare questi pur pochi soldini… La risposta? All’andata il volo era mezzo vuoto, ma ciononostante accanto a me avevo un altro passeggero che aveva avuto la mia stessa intuizione, restando meravigliato della mia vicinanza. A ritorno, invece, l’aereo era letteralmente gremito in ogni ordine di posti e, come se non bastasse, i passeggeri erano stipati già nelle aree pre-imbarco, per poi salire a bordo senza nessuno che facesse rispettare un barlume di distanza di sicurezza o effettuasse la misurazione della temperatura. Ulteriore beffa, la spiegazione ottenuta dal personale di bordo: “Al momento non abbiamo avuto alcuna disposizione di limitare i posti disponibili. Comunque sia, non si preoccupi: i nostri filtri erogano a più riprese un prodotto sanificante durante il volo”.

“Azz! -ho pensato- Stasera dormirò tranquillo”. Intanto, anche a Porta di Massa, in vista della nave delle 21.55, i controlli nella stazione marittima erano pari allo zero. E chest è!