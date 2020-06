Un cuore di panna | Le Delizie di Daniela

DanielaScotti | La calura estiva inizia a farsi sentire e quale miglior modo per contrastarla se non un bel gelato? Magari anche uno di quei gelati classici e della memoria che ti riportano indietro nel tempo. Come il Cornetto Cuore di panna , un vero “cult” tra i gelati . E se poi riesci a farlo in casa e senza gelatiera la soddisfazione sarà garantita! Oggi ho pensato di proporvi una ricetta semplice ma che presentata sotto forma di Torta o in cono piacerà sicuramente a tutti e come sempre garantisco personalmente perché ampiamente collaudata e presentata nei miei Sweet Table o Buffet di dolci per eventi e ricorrenze.

Ingredienti e Procedimento:

dosi per uno stampo rotondo a cerniera o anello 24/26cm di diametro.

Per la base biscotto : 350 gr Biscotti secchi( tipo Digestive, Orosaiwa, Macine, Ciambelline etc.) 150 gr di Burro .

Per la Crema alla vaniglia: 500 ml Panna fresca da montare, 200 ml Latte condensato, i semi di una bacca di vaniglia Bourbon oppure 3 cucchiaini di estratto puro di vaniglia .

Per la decorazione: 100 gr Cioccolato fondente al 70 % , 60 gr di Burro fuso, Nocciole intere e a granella q.b.

Passiamo alla preparazione: innanzitutto realizziamo la base biscotto. Foderiamo con carta forno la base di uno stampo rotondo a cerniera o un anello in acciaio. Poi tritiamo finemente i biscotti in un mixer e sul finale aggiungiamo il burro fuso e mescoliamo bene il tutto. Versiamo l’impasto nello stampo e compattiamo il tutto con un cucchiaio o con il fondo di un bicchiere fino a formare una base ben compatta e liscia e mettiamo in frigo .

Montiamo con le fruste elettriche o planetaria la panna ben ferma e sempre montando aggiungiamo il latte condensato e la vaniglia. Prendiamo lo stampo dal frigo e rivestiamo i bordi con striscia di acetato o carta forno e versiamo la Crema alla vaniglia sulla base e livelliamo bene il tutto ed ora mettiamo in congelatore per almeno 6 ore o meglio ancora tutta la notte. Ora decoriamo : far sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde, aggiungere anche il burro e mescolare bene. Prelevare il dolce dal congelatore e far colare a filo il cioccolato formando una copertura su tutta la base . Tritare grossolanamente le nocciole e poggiarle sul cioccolato fuso e poi aggiungere anche la granella. Rimettere in congelatore. Tirar fuori qualche minuto prima , togliere dallo stampo e servire. Et voilà! Da Provare assolutamente !

I SEGRETI DI DANIELA: