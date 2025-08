Un “culo” sul Piazzale Aragonese

Sul Piazzale Aragonese di Ischia Ponte, a pochi passi dall’installazione di Vittoria Colonna del maestro Giovanni De Angelis e del murales che ricorda la venuta di Giovanni Paolo II, questa mattina, la cartolina da sogno si è tinta di grottesco.

Lì, dove di solito si ammirano il Castello e il riflesso dorato del sole sull’acqua, qualcuno ha deciso di offrire ai presenti uno spettacolo ben meno poetico: un uomo completamente nudo in amabile conversazione con due bagnanti in costume.

Niente a che vedere con l’arte classica o con la libertà dei naturisti: qui il gesto, plateale e fuori luogo, è sembrato più un oltraggio al pudore che un inno al mare e alla vita. Tra i tavolini di un bar appena aperto e il brusio del porto, lo sconcerto ha superato la brezza salmastra, lasciando molti a chiedersi se davvero il molo sia diventato l’ultimo palcoscenico per esibizionisti in cerca di pubblico.

Sulla vicenda è intervenuto il coordinatore della Lega per l’isola d’Ischia, Vitale Pitone: “Se questa foto risulta originale, chiedo ufficialmente al Sindaco del Comune di Ischia di intervenire e aprire una indagine (con l’ausilio di controllo di tutte le telecamere presenti in zona) per individuare il responsabile e multato secondo regola e legge. E non sarebbe male applicare un foglio di via.

Non possiamo permettere a chiunque di trattare il nostro territorio come il bagno di casa sua. Noi siamo l’isola d’Ischia!”