Un convegno ischitano per festeggiare la seconda commissione: Giosi membro della ECON

Il cammino europeo di Giosi Ferrandino continua ad allargarsi. Dopo la vicepresidenza della commissione PECH, ovvero quella che riguarda le tematiche legate alle pesca, per il nostro onorevole in vista anche di presidenza, arriva una nuova nomina. Da pochi giorni, infatti, Giosi Ferrandino siede come membro anche nella più prestigiosa commissione del parlamento europeo, ovvero la ECON. La commissione che discute e decide sulle problematiche economiche e monetarie dell’Unione Europee.

Una “poltrona”, chiamiamola così, che oltre al prestigio personale, riveste anche un peso prettamente politico che, oltre all’ambito europeo, ha un riverbero in tutto quello che è il panorama politico non solo del Sud Italia (il collegio in cui Giosi Ferrandino ha vinto) ma, addirittura, nazionale.