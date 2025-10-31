Un compromesso tra Halloween e fede | #4wd

Oggi, un po’ ovunque in giro per il mondo, si festeggia Halloween. Già da un bel po’ di giorni, in giro per i negozi, è fin troppo facile trovare vetrine addobbate con zucche, costumi macabri e accessori utili a mandare i nostri bambini in giro per le case a mo’ di piccoli mostri per raccogliere varie leccornie all’insegna del “dolcetto scherzetto”.

Nel mondo occidentale, e in particolare in Italia, questa pseudo-festa continua a dividere. Da una parte il mondo cattolico, che vede in questa celebrazione un simbolo di un paganesimo risorto e di un consumismo invadente; dall’altra, una società contemporanea che, sull’onda della cultura statunitense, l’ha trasformata in un’occasione di festa per bambini, maschere e dolcetti.

Due prospettive apparentemente inconciliabili, ma che, forse, non sono destinate a combattersi in eterno. L’origine di Halloween affonda le sue radici nella cultura celtica, in cui si credeva che i confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliassero. La cristianità, nei secoli, ha cercato di trasformare quella memoria pagana sovrapponendovi la celebrazione di Ognissanti e, subito dopo, la Commemorazione dei defunti.

È proprio in questo intreccio di simboli e significati che Halloween rappresenta per molti un “ritorno del pagano”, un’irriverenza nei confronti della morte e del sacro, mentre per altri non è che un momento di spensieratezza, un gioco innocente.

Il problema, forse, non è tanto nella festa in sé, quanto nello spirito con cui la si vive. L’industria del consumo ha trasformato Halloween in una macchina di maschere, gadget e zuccheri, svuotandolo del suo significato più profondo. Eppure, come accade spesso, sotto la superficie luccicante si nasconde un bisogno autentico: quello di esorcizzare la paura della morte, di dare ai bambini — e forse anche agli adulti — un modo per parlarne senza angoscia. Non si tratta, quindi, di abbracciare acriticamente una moda, ma di riscoprirne le radici simboliche e umane.

In un recente intervento sulla rivista Credere, padre Guidalberto Bormolini ha proposto una riflessione che apre uno spiraglio di dialogo. Inviatomi dalla mia cara amica Corinne, il suo pensiero invita a recuperare il legame tra i vivi e i morti che il nostro tempo sta smarrendo. Egli ricorda, ad esempio, l’usanza di molte zone della Sicilia dove, il 2 novembre (commemorazione dei defunti), i bambini ricevono doni simbolicamente “portati” dai cari estinti di famiglia. Un rito che tiene viva la memoria, trasmette affetto e insegna che la morte non è solo perdita, ma anche continuità d’amore. È un modo per educare al rispetto della vita e della morte, senza paura e senza macabri eccessi.

Ecco allora un possibile punto d’incontro. Da un lato, la Chiesa potrebbe cogliere in Halloween l’occasione per parlare ai più piccoli del mistero della morte e della speranza della resurrezione, piuttosto che limitarsi a condannare -allontanandoli- la festa come una deriva morale. Dall’altro, la società potrebbe ridurre la componente consumistica, restituendo spazio al valore simbolico e alla dimensione comunitaria. In fondo, anche dietro un costume da strega o un sorriso dipinto da scheletro può esserci un desiderio di conoscere, di capire, di affrontare ciò che più ci spaventa.

Forse il vero compromesso è proprio questo: trasformare Halloween in un momento educativo e affettivo, un’occasione per insegnare ai bambini che la morte non è un tabù, ma parte della vita. Invece di fuggirla o banalizzarla, potremmo imparare a guardarla con rispetto e serenità, così come facevano le generazioni passate con le loro tradizioni, le loro candele accese, i dolci preparati “per i morti”. Unendo la leggerezza del gioco alla profondità del ricordo, Halloween potrebbe tornare a essere non una festa “contro” qualcosa, ma “per” qualcuno: per i vivi e per i morti, insieme, nel segno della memoria e della speranza.