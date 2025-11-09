Un colpo all’AMCa e uno a Ischia Servizi: Giosi cala l’affondo a Ischia

Come ci ha fatto sapere il giornale edito dall’azienda che ha ricevuto, quasi per prima, i fondi per i danni da frana e che è stata “benedetta” dal sindaco di Casamicciola con il metodo CPL CONCORDIA e la pubblicità di Librandi, Giosi Ferrandino ha acceso un’altra miccia che serve a destabilizzare la maggioranza di Enzo Ferrandino.

Dopo le “botticelle” con Carmen Criscuolo, quelle che si danno ai bambini a Natale per farli giocare, questa volta il sindaco di Casamicciola ha sparato una “cipolla”, sempre per restare nel tema dei fuochi natalizi, che sconquassa la maggioranza ischitana con la potenziale nomina del direttore di Ischia Servizi quale “presidente” dell’AMCa di Casamicciola.

Una manovra “grigio fango” – per restare nei colori cari alla cittadina termale – che apre un fronte nuovo e potenzialmente esplosivo. Da un lato c’è il rischio di un palese conflitto di interessi tra due società pubbliche. Qualcuno ci potrebbe anche vedere collaborazione, in realtà, invece, è semplice destabilizzazione. Il tentativo neppure troppo velato di spostare equilibri, ruoli e risorse tra due Comuni è chiaro: influenzare a creare disagi e problemi a Ischia.

Sul piano politico, la mossa scompagina gli equilibri anche all’interno del centrodestra ischitano. Il nome scelto si colloca infatti a metà strada tra l’asse Gabriele-Gianluca Trani – ora costretto a dividersi tra gli equilibri di Manfredi-Fiola e il “pacchetto” di voti da portare a Forza Italia – e il duo Maurizio Pirulli-Arnaldo Ferrandino, che da tempo si muove in sintonia con il sindaco di Casamicciola.

Dietro la partita delle poltrone, però, si muove altro. Ferrandino tenta ancora una volta di allargare la sua influenza, ma finisce sempre per restare nel suo recinto, quello di un potere che gira su sé stesso, tra facce note e alleanze di lungo corso. E qui torna l’antico proverbio, che calza a pennello: “La scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango.” Tradotto: chi dice di voler cambiare sistema, alla fine lo replica peggio di prima.

Pensare che le due partecipate di Casamicciola siano finite nelle mani dell’ex ragioniere delle Querce e dell’amico di sempre non lascia molte speranze. È la fotografia di un orizzonte amministrativo piccolo, chiuso, incapace di respirare aria nuova. Un “usato garantito” che si ripete, come accade con Grasso e Grosso negli uffici comunali, in un continuo scambio di ruoli tra amici di banchetti e di convenienza.

Casamicciola resta così: prigioniera del suo pantano, tra fango e approssimazione. E adesso, con la nuova incursione su Ischia, rischia di trascinare anche l’isola nel suo stesso gioco di potere. La domanda è solo una: Enzo Ferrandino incasserà l’affondo senza reagire, o finalmente deciderà di accendere la miccia giusta per difendere la sua casa da chi, da troppo tempo, prova a destabilizzare e a mettere confusione?