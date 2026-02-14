Un cappone a Gratteri per San Valentino | #4wd

Se non fosse per il fatto che noi ischitani abbiamo più d’un motivo per nutrire risentimento verso Nicola Gratteri, procuratore capo presso il Tribunale di Napoli e interprete di una linea durissima sul fronte dell’abusivismo edilizio cosiddetto “di necessità”, ci verrebbe quasi da ironizzare, inviandogli il classico cappone paesano fino a casa come regalo di San Valentino. Perché le sue recenti dichiarazioni sugli elettori chiamati a esprimersi nel referendum sulla riforma della giustizia hanno prodotto un effetto paradossale: anziché scoraggiare, hanno finito per orientare molti indecisi verso il SÌ.

A Ischia la ferita delle demolizioni indiscriminate e incapaci di distinguere tra speculazione e bisogno abitativo è ancora apertissima. Il tema dell’housing sociale, in un territorio fragile e complesso come il nostro, non può essere affrontato con il solo linguaggio della ruspa e della repressione.

Eppure, negli anni, la cifra comunicativa del procuratore è stata proprio questa: fermezza, inflessibilità, nessuna concessione, nessun distinguo. Si può condividere o meno tale impostazione, per carità, sebbene risulti sempre molto più semplice sentirsi giustizialisti allorquando si è riusciti a non farsi schiavizzare dalla politica e da quell’atavica mancanza di adeguati strumenti urbanistici sovraordinati che avrebbero consentito a tutti la certezza del sacrosanto diritto alla casa.

Ma ciò che desta sconcerto oggi è altro: l’idea che un alto magistrato possa permettersi di classificare gli elettori secondo una presunta maggiore o minore onestà a seconda del loro orientamento referendario. È un terreno scivoloso, che mette in discussione non solo l’opportunità istituzionale delle parole pronunciate, ma anche il principio cardine dell’imparzialità. In una democrazia matura, chi esercita funzioni così delicate dovrebbe essere il primo a custodire un equilibrio rigoroso, evitando giudizi sommari sui cittadini.

Non è la prima volta che il nome di Gratteri finisce al centro di polemiche. Basti ricordare la vicenda delle dichiarazioni attribuite a un’icona della vera giustizia come il compianto Giovanni Falcone sulla separazione delle carriere dei magistrati, rivelatesi infondate. Anche allora si aprì un dibattito acceso sul confine tra opinione personale e responsabilità pubblica. Perché quando si evocano figure simboliche della lotta alla mafia per sostenere una tesi, l’accuratezza non è un dettaglio: è un dovere morale.

Il punto non è stabilire chi abbia ragione nel merito della riforma. Il referendum è, per definizione, lo strumento con cui il popolo esercita direttamente la propria sovranità. Ridurre quella scelta a una sorta di test etico, come se votare SÌ o NO fosse indice di rettitudine o di ambiguità morale, significa svilire la natura stessa del confronto democratico, tradendo di fatto la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni.

Fino a che punto, allora, un magistrato può spingersi nella polemica pubblica senza compromettere la percezione di imparzialità che la sua funzione richiede? Non si tratta di invocare censure o silenzi forzati, ma di richiamare tutti -a maggior ragione chi ricopre simili incarichi- a un senso di misura. La forza delle istituzioni non risiede certo nell’andare sopra le righe, ma nella credibilità. Chi intende difendere l’assetto attuale della giustizia con simili avventate uscite, rafforza le ragioni del cambiamento.

E a Ischia, dove il rapporto con certe scelte giudiziarie è già segnato da tensioni profonde, queste parole suonano come un’ulteriore presa di distanza tra istituzioni e cittadino.

La democrazia vive di pluralismo, non di etichette. E se c’è una lezione che dovremmo trarre da questa vicenda è che il rispetto per l’elettore viene prima di ogni schieramento. Anche e soprattutto quando si parla di giustizia. E peggio ancora quando, come nel caso degli “scivoloni” di Gratteri, se ne parla pochissimo e mai sufficientemente a proposito.