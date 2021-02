Un calcio…al virus per il Real Academy

- Advertisement -

Appena ci sono state le giuste condizioni il Real Academy (il sodalizio nato tra il Real Casamicciola e l’Academy Ischia F.C.) ha ripreso gli allenamenti, applicando il protocollo previsto dalla F.I.G.C. e prevedendo esercizi idonei a mantenere il distanziamento tra i giovani atleti.

Coordinati dai mister Vincenzo Matrone, Enrico Turcheschi e Remo Ianni, gli istruttori ed i collaboratori hanno provveduto, con il pallone, a restituire serenità ai bambini dopo i mesi costretti in casa. Un impegno, quello delle società, rivolto esclusivamente al benessere dei propri iscritti, che con il lockdown hanno perso le opportunità di fare sport e di socializzare con i loro coetanei.

Un impegno non semplice, che comporta delle responsabilità non di poco conto, ma che i dirigenti, con l’importante collaborazione dei mister e degli istruttori hanno assunto, tenendo ben presente i rischi. Non trascurabile nemmeno il contributo dei genitori che hanno sempre incoraggiato i responsabili delle società a riprendere appena possibile gli allenamenti per il bene dei loro figli in questo periodo davvero oscuro per la pandemia.

Proprio un genitore ha riservato ai bambini una bellissima sorpresa. Walter Borriello, ha donato a tutti i tesserati della scuola calcio una mascherina ed un costume personalizzato. Il tutto prodotto direttamente sua azienda omonima, in ascesa nel settore della produzione, rigorosamente made in Italy, di costumi da bagno per donne, uomo e bambino. Materiale che in verità sarebbe dovuto essere distribuito ai baby calciatori già qualche mese fa, ma purtroppo i vari decreti di chiusura dell’attività non ne hanno consentito la consegna.

Un po’ di normalità per i più piccoli, dopo l’apertura delle scuola, sembra essere ritornata. Lo sport, il calcio in questo caso, possono cercare di alleviare lo stress fisico ed emotivo che i bambini hanno subito in questo lungo anno trascorso con l’incubo del Covid-19. Non bisogna abbassare la guardia. Ma bisogna guardare nuovamente avanti. Anche da un campo di calcio…