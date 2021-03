Un calcio sempre più incomprensibile. O forse no? | #4WD

Dopo l’enorme querelle sulla gara d’andata Juventus-Napoli, con dichiarazioni più che pepate da ambo le parti, terminata con l’accoglimento del ricorso degli azzurri e il primo rinvio al 17 marzo, le due società si allineano oggi sullo stesso fronte e, di comune accordo, chiedono un ulteriore rinvio della gara, accolto dal Giudice Sportivo per il 7 aprile prossimo. La Roma, a giusta ragione, contesta la decisione, puntando però il dito solo contro il Napoli e non anche verso i bianconeri. Come mai?

Cagliari-Juventus, l’altro ieri sera: su un cross, Cristiano Ronaldo interviene con un salto stile kung fu e a gamba tesa ferisce al volto il portiere Cragno in uscita. Il regolamento dice con estrema chiarezza che il gioco pericoloso, allorquando pregiudica visibilmente l’incolumità dell’avversario, va punito con il cartellino rosso. L’arbitro Calvarese, invece, si limita a comminare al portoghese una semplice ammonizione.

Milan-Napoli, stessa giornata: un imprudente e sgraziato Bakayoko tocca appena in area di rigore il rossonero Theo Hernandez, che va giù. Il VAR rivede l’episodio qualche minuto dopo e chiama l’arbitro a verificare, ma l’arbitro Pasqua resta sulla sua decisione di non concedere il penalty, giudicando evidentemente troppo leggero il contatto per essere ritenuto falloso. Poco dopo, un pessimo fallo dello stesso Hernandez su Osimhen faceva gridare al rosso, ma anche in quel caso il giallo è parso bastevole al direttore di gara.

Non mi stancherò mai di dirVi che nel calcio attuale esistono logiche che sfuggono completamente alla nostra visione di tifosi “comuni mortali”. In particolare nel primo caso, i presidenti delle squadre di calcio sembrano assomigliare sempre più a quei politici che il giorno prima si scannano a vicenda e un attimo dopo, all’insegna del compromesso di turno, sono altrettanto pronti a un incredibile “volèmose bene”.

Il disincanto verso il pallone, più che una scelta oculata, diventa sempre più un atto dovuto.