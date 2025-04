Un blackout colpisce la Spagna, disagi in tutta la rete dei trasporti

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) –. Secondo quanto reso noto dalla compagnia spagnola Red Elecrtica (Ree), sono stati attivati i piani d’emergenza per ripristinare le forniture. Il blackout si è verificato attorno alle 12.30 paralizzando il Paese, con disagi estesi fino al vicino Portogallo e ad alcune zone della Francia.

“Il nostro sistema ospedaliero e sanitario funziona correttamente nonostante le difficoltà. Ci sono gruppi elettrogeni nelle strutture sanitarie che lavorano senza problemi e possono anche contare su una ampia autonomia. Inoltre stiamo fornendo servizi domiciliari a coloro che hanno particolari necessità”. Lo ha dichiarato il premier spagnolo Pedro Sanchez in un discorso alla nazione dopo il blackout che oggi ha colpito il Paese. “Il traffico portuale sta funzionando, il traffico aereo è stato parzialmente influenzato anche se abbiamo deciso di ridurlo parzialmente per garantire un funzionamento fluido e la sicurezza. Per quanto riguarda il traffico ferroviario sappiamo che è stato fermato per motivi di sicurezza, per i passeggeri in primo luogo e i tragitti di media e lunga distanza oggi non si potranno recuperare, ma stiamo cercando di lavorare per tutti i servizi regionali e locali”, ha ancora detto Sanchez.

La luce sta tornando “a poco a poco” a Siviglia e nella sua provincia. Lo riferisce El Pais, aggiungendo che i semafori sono entrati in funzione in alcune strade e in alcuni quartieri di Siviglia, tra cui San Diego, Delicias, Borbolla, la rotonda di Fibes, Luis Montoto e Nervión. Anche nei comuni dell’area metropolitana del capoluogo andaluso sta tornando l’elettricità.

Tuttavia l’Università di Siviglia e molte scuole di lingue, centri di danza, circoli sportivi e tutti gli istituti scolastici, come i conservatori e le scuole serali, hanno sospeso le loro attività a scopo precauzionale. Secondo quanto rende noto la compagnia per la distribuzione di energia elettrica spagnola (Red electrica), la tensione di corrente è stata ripristinata nelle sottostazioni di diverse zone del nord, del sud e dell’ovest della penisola iberica. “Continuiamo a lavorare con tutte le nostre risorse per ripristinare la corrente elettrica il più rapidamente possibile su tutto il territorio. L’obiettivo principale dei lavori in questa fase di restauro è quello di dare energia ai gruppi elettrogeni”, si legge in un post su X della Red Electrica

In Spagna la capitale Madrid ha attivato il piano d’emergenza e sta impiegando gli agenti della polizia municipale per regolare il traffico, a semafori spenti. I voli per gli aeroporti principali sono stati cancellati mentre la metropolitana di Madrid è stata evacuata.

Il governo spagnolo “sta lavorando per determinare la causa del blackout e risolvere la situazione il prima possibile”. E’ quanto riferito dall’esecutivo secondo quanto rilancia l’agenzia Europa Press. Il governo ha inoltre sottolineato che “metterà in campo tutte le risorse disponibili per risolvere la situazione”.

