“Un biglietto per il Poli” una raccolta fondi per far ripartire il teatro Polifunzionale

Il Teatro Polifunzionale di Ischia è un presidio culturale per l’intera isola d’Ischia. Ogni anno garantisce più di duecento serate di teatro, un festival nazionale, laboratori per ogni età, convegni, conferenze, collaborazioni con le scuole di ogni ordine e grado.

Il Teatro Polifunzionale è il cuore di una intensa attività artistica e culturale ma non accede a nessun fondo pubblico, non ha sovvenzioni private, sopravvive grazie alla passione del pubblico e all’impegno dei soci e delle compagnie teatrali che si preoccupano di far vivere il teatro dell’isola d’Ischia.

Da febbraio 2020 il teatro, da noi, come in tutto il mondo è fermo e anche un teatro fermo produce costi e spese.

Chiediamo il vostro sostegno:

Per completare l’adeguamento del teatro alla normativa anticovid;

Per garantire continuità, sostenibilità e accessibilità al nostro teatro;

Per perseguire la qualità artistica puntando su creatività, innovazione e tecnologia;

Per valorizzare e far crescere la nostra tradizione e le nuove generazioni.



Come aiutarci?

Partecipando all’iniziativa “un biglietto per il Poli” donando il costo di un biglietto attraverso la piattaforma GoFundMe all’indirizzo www.gofundme.com/un-biglietto-per-il-poli.

Un biglietto che ha il valore della donazione che deciderete di fare e che potrete utilizzare per partecipare a uno spettacolo a vostra scelta per tutto il cartellone 2020/2021 del Teatro Polifunzionale e a noi permetterà di offrirvi la qualità e l’attenzione di un posto accogliente e sicuro.

Il Teatro Polifunzionale è patrimonio di tutti gli isolani e di tutti i turisti che vengono a trovarci. Aiutateci a essere all’altezza delle vostre emozioni.