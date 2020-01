Un bel successo per il tuffo di Capodanno alla Mandra

Nonostante il grossolano errore del calendario delle manifestazioni natalizie ad Ischia

Un bel successo alla Mandra per il tuffo di Capodanno organizzato da “Quelli che…la Spiaggia dei Pescatori”, guidato da Gianni Vuoso e Patrizia Tavani.

Oltre quaranta gli amici che hanno voluto provare il brivido del bagno fuori stagione, ma bene augurante in un’acqua che Carmine dell’Alilauro ha giudicato “frizzante e tonificante”.

Numerosi i turisti provenienti da ogni parte d’Italia e perfino dalla California.

Per Raffaella è stata un’esperienza “unica e indimenticabile e certamente da ripetere”; anche per il dirigente Daniele Caronti dell’Alta Velocità “è un appuntamento che non si può disattendere, le mie vacanze di Natale vengono inondate da una forte spruzzata di energia, con un bagno che ha un sapore diverso da quello che faccio d’estate”.

Molti gli ischitani come Del Franco, Mariano De Luca, i fratelli Taviani Romolo e Davide, Sergio Conte e tanti altri, tutti entusiasti di questo momento. Tantissimi i turisti provenienti da vari alberghi sparsi sull’isola. Qualcuno ha lamentato la riduzione delle corse dei bus: “L’ultima corsa è alle 13, ha confessato qualcuno, ma non vogliamo perdere questa manifestazione, e a Forio ci torniamo in taxi”.

A rallegrare la bellissima giornata, già bella per il magnifico sole che ha incoraggiato i temerari, Pasquale con la sua tastiera e la sua voce. Tanti i motivi frenetici della tradizione canora napoletana che hanno accompagnato le esibizioni di Patrizia della “Peparoda boutique”, che ha fatto sfoggio di uno sfavillante costume rosso, ormai soubrette conosciuta dai turisti che transitano sul corso.

“La manifestazione è comunque ben riuscita- dice Gianni Vuoso- nonostante il grossolano errore pubblicato sul manifesto delle manifestazioni del Natale ad Ischia, che ha informato di un unico tuffo sulla spiaggia di san Pietro ignorando questo della Mandra”.

Anche quest’anno è stato dimostrato che le iniziative semplici e simpatiche sono economiche per il bilancio comunale e coinvolgono tanti turisti e non solo.

Subito dopo il tuffo, panettone e spumante per gli ospiti ai quali sono stati offerti simpatici e significativi gadget di sapore natalizio, particolarmente apprezzati come testimonianza della bella giornata trascorsa insieme.

“Io, come sempre, mi sono divertita- dice Patrizia della “Peparoda boutique”- soprattutto perché abbiamo contribuito a far divertire i nostri ospiti e concittadini”. E qualcuno che non viene per la prima volta, ha espresso sincera gratitudine per chi continua a tenere in piedi l’iniziativa.

Quest’anno, fra le novità, bisogna ammetterlo, l’impegno dell’amministrazione a garantire una migliore vivibilità nella zona, col divieto di parcheggio delle auto e con un apprezzabile intervento per livellare la spiaggia, stravolta dalle precedenti mareggiate.

Ora già si guarda al prossimo Capodanno 2021 ma con calma, perché il tempo già vola di sua iniziativa…