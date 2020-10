Un attestato di civica benemerenza a Salvatore Trentola

E’ stata consegnata presso il Municipio d’Ischia una targa di civica benemerenza a Salvatore Trentola che, per circa 50 anni, ha dipinto ed esposto lungo C.so Vittoria Colonna.

Nei suoi quadri scorci dedicati alla nostra isola che lo hanno reso ambasciatore di Ischia del mondo per i tanti turisti che, innamoratisi del suo tratto, ne hanno portato uno con sé dopo la vacanza ischitana. Dopo 50 anni di attività, svolta con discrezione nonostante i grandi successi ottenuti, il Sindaco Enzo Ferrandino insieme al consigliere Giovanni Sorrentino e all’assessore alla cultura Liviana Buono hanno voluto tributargli, a nome dell’Amministrazione tutta, un attestato di civica benemerenza. «Sono sempre stato affascinato – ha commentato il Sindaco Ferrandino – dalle sue tecniche pittoriche, dall’inchiostro di china a quelle pennellate che sembravano casuali e che, invece, riuscivano a rendere scorci di panorama davvero bellissimi. Oltre a un amore per la pittura e per l’isola è evidente in Salvatore Trentola una sensibilità artistica davvero notevole».