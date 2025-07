Un attacco autoctono all’ambiente e al territorio | #4WD

Il nostro giornale ha raccontato che l’EVI è intervenuta d’urgenza in via Nuova Cartaromana, dove liquami fognari di origine sconosciuta avevano iniziato a fuoriuscire attraverso le condotte pluviali e scaricarsi direttamente in mare, sotto un’area celebre per le sue bellezze paesaggistiche e turistiche e per la rinomata balneabilità. Scarichi non autorizzati, probabilmente provenienti da abitazioni o strutture, avrebbero dirottato i loro reflui in un sistema non ancora operativo, scaricando materiale inquinante nei bacini di raccolta che a loro volta riversavano tutto nel mare. Il danno è stato immediato e significativo. L’EVI ha prontamente attivato una ditta specializzata per svuotare completamente le vasche contaminate con 18 metri cubi di liquami, raccolti in tre camion e destinati a smaltimento a norma. Successivamente, insieme ai vigili urbani, sono stati sigillati gli scarichi abusivi, interrompendo il flusso inquinante. Prossima fase: individuare le responsabilità, identificare le origini di quegli scarichi e denunciare i responsabili per aver determinato un vero e proprio attentato ambientale e biologico alla salute del mare, dell’ambiente e dell’economia locale. Sempre, ovvio, che qualcuno ai “piani alti” non insabbi il tutto per favorire l’amichetto di turno…

Cartaromana è una delle zone più belle dell’isola d’Ischia: incastonata tra il Castello Aragonese, le rocce di Sant’Anna e fonti termali tra gli scogli a mare, è una delle tante nostre mete di pregio che vanno tutelate, non deturpate irreparabilmente. Ma nonostante un’affermazione del genere appaia come la più solenne delle ovvietà, quel che più colpisce è il fatto che azioni delinquenziali come questa, con tutta probabilità, sono state commesse da gente del posto, ergo da persone (magari anche operatori turistici) che già come ischitani dovrebbero avere nel sangue la difesa del loro territorio quale missione primaria e incondizionata; come imprenditori (o pseudo-tali), poi, il minimo sarebbe evitare di sputare nel piatto in cui mangiano e da cui traggono profitto.

Com’è possibile, pertanto, essere così idioti, criminali e, soprattutto, autolesionisti? Episodi del genere dovrebbero indignare e scuotere le coscienze collettive. Le bellezze di Ischia non sono infinite e invincibili e ogni cittadino, lavoratore turistico, molto ma molto di più di ogni visitatore che la ama fino al punto da diventarne spesso repeater, può e deve contribuire alla tutela degli ambienti marini e costieri denunciando anomalie e illegittimità che danneggiano una terra “sua” a tutti gli effetti. Ma a quanto pare, l’egoismo e il dio denaro rendono anche i più insospettabili facilmente complici di quello che, più di un episodio occasionale, rappresenta un vero e proprio disegno criminoso a scapito di tutti. Quello di Cartaromana non è un incidente isolato: è un campanello d’allarme squillato già troppe volte e, per fortuna, silenziato in tempo. Ma quanti altri episodi e abusi simili, che potrebbero essere evitati grazie a controlli periodici e verifiche costanti alle nostre reti idriche e fognarie (in particolare nelle aree di gran lunga più vulnerabili e isolate), restano tuttora impuniti?

A questi livelli, parlare di maturità e coscienza collettiva sembra piuttosto scontato, ma a quanto pare non lo è affatto. Avvilisce il solo pensiero che in pieno terzo millennio tanta stupidità possa continuare a regnare sovrana sulla nostra Isola, immersa com’è in una crisi che avvolge sempre più irreversibilmente ognuno dei gangli vitali della nostra economia (non solo turistica) e che, anziché essere avversata con una strategia ben studiata dagli addetti ai lavori, viene fomentata dall’improvvisazione, dall’incompetenza e, perché no, dall’incoscienza dei suoi indigeni.

Dove andremo a finire, di questo passo, proprio non lo so. O forse sì!