Un arresto per l’omicidio di Parubiy, Kiev segue traccia russa

Italpress
ROMA (ITALPRESS) – E’ stato arrestato un sospettato per la sparatoria che ha colpito a morte sabato scorso il politico ucraino Andriy Parubiy. Il parlamentare 54enne è stato ucciso sabato da un aggressore che si spacciava per un corriere nella città occidentale di Leopoli, scatenando una caccia all’uomo. A darne notizia sui ‘X’ è stato lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, adesso, la polizia ucraina sospetta il possibile coinvolgimento nell’omicidio della Russia. A dichiararlo sui social è stato il capo della polizia ucraina Ivan Vyhivskyi: “Il lavoro 24 ore su 24 della polizia della regione di Leopoli e dell’ufficio centrale della Polizia Nazionale ha dato i suoi frutti – ha scritto Vyhivskyi -. L’audace assassino è stato arrestato e sono state raccolte le prove necessarie. Sappiamo che questo crimine non è casuale. C’è una traccia russa in esso. Tutti saranno ritenuti responsabili davanti alla legge”.
Il sospettato per l’omicidio di Parubiy è stato fermato ieri sera e a darne notizia sono stati il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko e il Capo dei Servizi di Sicurezza ucraini Vasyl Maliuk: “Le necessarie indagini sono in corso – ha scritto Zelensky -. Ho dato disposizione affinchè le informazioni disponibili siano rese pubbliche. Ringrazio le nostre forze dell’ordine per il loro lavoro tempestivo e coordinato. Tutte le circostanze di questo orrendo omicidio devono essere chiarite”.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Autore

