Un arresto per l’omicidio di Parubiy, Kiev segue traccia russa

Il sospettato per l’omicidio di Parubiy è stato fermato ieri sera e a darne notizia sono stati il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko e il Capo dei Servizi di Sicurezza ucraini Vasyl Maliuk: “Le necessarie indagini sono in corso – ha scritto Zelensky -. Ho dato disposizione affinchè le informazioni disponibili siano rese pubbliche. Ringrazio le nostre forze dell’ordine per il loro lavoro tempestivo e coordinato. Tutte le circostanze di questo orrendo omicidio devono essere chiarite”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).