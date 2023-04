Un altro mese per Nicola Regine a Lacco. Ma Del Deo lo sa? …e la giunta di Pascale?

Gaetano Di Meglio | I grani della clessidra, piano piano, stanno scendendo verso la parte bassa. Un nuovo lento scorrere del tempo che vede protagonista Giacomo Pascale. Un count down che sa di “pazzaria” e che, fino ad oggi, ha messo ko anche l’ufficio tecnico del comune di Forio. E, dopo Alessandro Delle Grottaglie che si trova a fare i conti con la giustizia, a breve toccherà anche a Nicola Regine. Questa mattina, stando alla “prassi consolidata” siamo certi che la difesa di Caterina Ciannelli porterà a conoscenza del pubblico ministero che già indaga, dell’ennesimo decreto sindacale numero 4 del 3 aprile messo al protocollo ieri che avrà un lungo, lunghissimo eco.

La storia è quello dell’abuso dei parenti del presidente del consiglio comunale di Lacco Ameno, Dante De Luise che tiene sotto scacco il sindaco Pascale da mesi: o il condono o la sfiducia. E in questo aut aut, come detto, c’è già finito con un procedimento penale il dipendente del comune di Lacco Ameno, Delle Grottaglie.

Nei giorni scorsi, come vi abbiamo scritto, l’avvocato Iacono aveva scritto ai giudici nel merito del condono rigettato ai parenti di De Luise, che sarebbe arrivato il tecnico Regine da Forio per “correggere” la decisione assunta da Soprintendenza e Commissione del Paesaggio.

E ora? Dobbiamo procedere per gradi.

Il comune di Lacco Ameno prende atto “della necessità del IV Settore Edilizia Privata e Urbanistica di concludere procedimenti che non possono essere definiti dal personale in sevizio presso il Comune di Lacco Ameno (Delle Grottaglie non firma atti relativi a questo abuso perché già sotto processo e D’Andrea, l’altro D dedicato all’UTC si è beccato una imputazione per la questione porto, ndr).

Davanti a questa esigenza il 16.01.2023, l’ente di Lacco Ameno ha chiesto al Comune di Forio il nulla-osta per l’utilizzo di un dipendente addetto ai Servizi Tecnici da impiegare per l’espletamento di pratiche inerenti il IV Settore Edilizia Privata ed Urbanistica che non possono essere definite da personale in servizio.

Il sindaco di Forio, che politicamente continua ad avere un grosso impatto sulla politica lacchese, non crea problemi e il protocollo generale del comune di Lacco Ameno il 23 gennaio 2023 registra l’autorizzazione all’arch. Nicola Regine a svolgere l’attività professionale presso il Comune di Lacco Ameno.

A questo punto è importante seguire le date e capire bene gli atti prodotti.

La giunta di Lacco Ameno delibera il 25 gennaio 2023, di avvalersi ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, dell’arch. Nicola Regine, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Forio, di Cat. D, per il periodo dal 1.3.2023 al 31.3.2023, prorogabili con apposito atto deliberativo.

Nonostante le memorie ai giudici, nonostante gli articoli di giornale, il sindaco del comune di Lacco Ameno prende atto che l’ arch. Nicola Regine non ha preso servizio presso il Comune di Lacco Ameno e non ha svolto le prestazioni richieste con il decreto sindacale n. 3 del 22.3.2023, ma con nota acquisita al prot. com. n. 3559 del 30.3.2023 ha rappresentato che “per motivi personali non è riuscito nel mese di marzo ad espletare le funzioni richieste nel decreto sindacale” ed ha richiesto di poter differire la decorrenza dell’incarico.

Ora, bisogna porsi tre semplici domande prima di scrivere fino a quando è stato prorogato Nicola Regine al comune di Lacco Ameno.

La prima: Il sindaco di Forio fino a quando ha autorizzato Nicola Regine a collaborare con Lacco Ameno? Il nuovo decreto del sindaco di Lacco Ameno riporta l’autorizzazione di gennaio. E’ stato autorizzato dal suo sindaco Regine?

La seconda: La giunta del comune di Lacco Ameno aveva autorizzato il sindaco Pascale a firmare decreto di collaborazione con Regine solo dal 1.3.2023 al 31.3.2023 così come citato nel decreto. La giunta non vuole partecipare a questa “pazzaria” di Dante?

La terza: Ma davvero si vuole inseguire questa forzatura estrema inseguendo il parere di un consulente del Consiglio di Stato che ha solo in parte accolto le doglianze dei parenti del presidente del consiglio? Fino a quando si può calpestare per un interesse privato e diretto la grammatica istituzionale di due enti?

Nel frattempo, prima di sfiduciare Giacomo Pascale, Dante De Luise ha portato a casa il “rinnovo dell’incarico all’arch. Nicola Regine per il periodo dal 12 aprile 2023 al 12 maggio 2023, in virtù dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Forio, acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 946 del 23.1.2023”.

La lunga storia del Palazzo Ciannelli continua. E chissà, forse non è neanche giusto a ridurlo a B&B, tuttavia legittimo.